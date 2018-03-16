義大利主權債陷「致命循環」威脅歐元區金融系統

鉅亨網編譯黃意文 2018年3月16號11點14分

義大利主權債務問題陷「致命循環」，義大利不穩定的銀行系統，持有過多該國主權債，僅管歐洲央行出手幫忙，情況仍然危急，而若義大利面臨信用風險，則將使危機蔓延至整個歐元區金融體系。

義大利央行近年來購買超過 3500 億歐元的義大利多年期國債 (BTP)，持有規模大過其餘義大利銀行，自 2016 年年中開始，義大利銀行一直在拋售 BTP，使得義大利央行成為保險公司、養老基金和其他金融機構之後的第二大義大利主權券持有者。

但義大利銀行仍然是義大利主權債主要持有者之一，根據國際清算銀行的數據，政府債佔義大利銀行資產的近 20％，為全球最高水平之一。根據 IESEG 管理學院經濟研究部主人 Eric DorDor 的研究，目前總共有 10 間義大利銀行，持有的主權債務佔其一級資本超過 100％，

包括義大利最大的兩家銀行裕信銀行和聯合聖保羅銀行，比例達 145%，此外名單中還包括 BPM 銀行 (327％)、西雅那銀行 (206％)、BPER 銀行 (176％) 和 Carige 銀行 (151％)。

持有如此龐大的政府債券資本的銀行，可能會對金融體系的穩定構成嚴重威脅，而不只義大利本身，西班牙、法國與比利時等國的銀行，也持有相當大程度的義大利主權債。

例如，已二次倒閉並被紓困的比利時德克夏銀行，持有比例達 320% 的一級資本，法國的 SFIL 銀行，持有的義大利主權債更是為其一級資本的 480%，此外，葡萄牙的 Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 銀行，持有的義大利主權債幾乎是其一級資本的兩倍，而西班牙薩的瓦德爾銀行持有比例達 102％。

義大利銀行業的危機，將有可能威脅其他歐元區金融體系，而歐洲央行長期以來提供歐洲各國銀行資金，以及大量購買主權債和公司債也是問題之一。各國政府和銀行之間，展現相互依賴的危險關係，當銀行大量投資政府債時，他們依賴政府有良好表現，這顯然不是特定的。同時，儘管政府依賴這些銀行繼續購買債券。

歐洲央行購債量達淨發行量的 7 倍

需要注意的問題是，根據德意志銀行的經濟學家 Torsten Slok 計算，在去年 10 月時，歐洲央行購買的歐元區主權債券量為淨發行量的 7 倍之多，即是是目前減少購債的情況下，歐洲央行購買量仍為淨發行量的 3 倍。

相較之下，當聯準會進行 QE 計劃高峰時，從未超過美債總發行量的 90％。西班牙經濟學家 Daniel La Calle 指出，在這樣的情況下，歐洲央行無法知道市場對於這些主權債務的需求。