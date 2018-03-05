大選或出現懸浮議會 義大利遭股債雙殺 銀行股最慘烈

摘要：義大利大選或出現「懸浮議會」，五星運動黨大有斬獲，使義大利股市一度下跌 2%，10 年期公債殖利率上漲 7 個 BP。

一如市場預期，從出口民調看，義大利的大選中，沒有單一政黨能獲得絕對多數選票，懸浮議會或將出現。大選的最終結果，或將在當地時間周一下午 2 時（台北時間晚間 9 時）公布。

據義大利電視台 RAI 的民調顯示，前總理貝盧斯科尼帶領的中右翼聯盟民調領先，預計獲得 33%-36% 的席位，反建制的「五星運動」黨預計獲得 29.5%-32.5% 的席位。目前執政的中左翼民主黨民調相對落後，預計獲得 24.5%-27.5% 的席位。

雖然大選最終結果仍未出爐，但懸浮議會的走向和反建制黨派五星運動獲得大部分選票，使得義大利富時 MIB 指數在歐股全面回彈時，仍出現下跌，跌幅最大超 2%。目前跌幅有所收窄，但仍有 1.11% 的跌幅。

此外，義大利 10 年期公債殖利率也上漲 7 個基點（BP），義大利遭遇「股債雙殺」。

出現一個由五星運動黨領導的執政聯盟機會不大，更可能的狀況是貝盧斯科尼陣營和倫齊領導的民主黨攜手。但受到 2013 年稅務欺詐罪的影響，貝盧斯科尼本人無法再度擔任義大利總理，曾任歐洲議會議長的塔亞尼可能是未來的義大利總理。

『新聞來源／華爾街見聞』