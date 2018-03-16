【統一證券】盤前分析－指數盤堅整理、擇優選股布局



◆盤勢分析

美國股市雖在川普對中國貿易政策態度較為強硬下，呈現震盪盤勢，但經濟數據及通膨維持穩健，利多政策延續，短線股市偶有波動仍無礙後勢走揚，也將帶動新興市場包括台股後續的攻堅動能。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國參議院投票通過，鬆綁部分金融危機後銀行業監管條例，包括全球資產規模小於 2500 億美元的銀行不再需經壓力測試或滿足更高資本要求，資產規模小於 100 億美元的銀行也將可以進行自營交易；此措施將明顯刺激信貸與經濟增長，但對金融體系風險有限，將有利於美股後續表現。

第二、中國證監會針對一起次新股炒作案開出史上最高額的罰單，罰款總額約 56.7 億元人民幣，也帶動昨日次新股族群全線重挫，加上樂視網再度臨時停牌可能申請破產，使市場資金略有觀望情緒；在中美貿易緊張情緒尚未緩解下，短線陸股上漲動能恐有壓抑，基調以區間震盪為主。

第三、技術面觀察。台股昨日再度呈現量縮修正整理，指數仍位於所有均線之上，且長短期均線上揚態勢不變，KD 及 MACD 均延續多方訊號，台股技術面維持偏多格局，應趁拉回擇優布局。

第四、昨日盤面觀察。光學族群在淡季步入尾聲、及美系新機平價版有望提前推出的激勵下昨日重啟攻勢，玉晶光、先進光雙雙漲停，新鉅科、聯一光、今國光、亞光等也皆相對強勢；市場看好 3D 感測前景，指標股全新、穩懋同步走強創波段新高；生技族群仍持續有資金進駐，泰福 - KY 漲停，訊映、龍燈、台耀、承業醫、懷特等同步走揚。

