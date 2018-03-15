【豐銀投顧】到底是誰壞了多頭一鍋粥？

◆盤勢分析

全球金融市場現在是多頭嗎？這應該是很多投資人想知道的問題，如果從台北股市來看，台股現在是多頭，但若是以為台股多頭所以金融市場是多頭，那就大錯特錯！站在較為宏觀的的角度來看，金融市場主要分為商品原物料、債權與股權市場，先講現在趨勢最明確的債券市場，現在的債券市場在利率持續上揚且未來將會持續的環境下，確定債市已經步入長期的空頭市場。

至於股市則是進入輪跌的架構中，假設全球股市走多頭，則各國股市將是輪動輪漲，在過去 QE 的資金外溢效應的帶動之下，幾乎所有的股市都是向上走揚，然而從 FED 宣佈升息、縮表開始，資金開始逐漸減少，而資金減少的效應就從今年 2 月的金融市場請加 @ozo5468n 修正展開，先從歐元區開始，之後跟著是美股，然後是新興市場、日、韓等股市都進行輪跌修正走勢，而歐元區中經濟實力最強的德股領先重挫之後，在反彈上相對全球股市無力，可見得市場機制這隻黑手在資金有限的情況下，已經無法推升歐元區反彈，僅能推升美股中的科技類股走揚，S&P500、道瓊指數走勢都相對弱勢，到近幾天德股在美股回檔的帶動之下，又開始面臨破低點的危機，已可說是命懸一線的情況，這條線就是 12000 點這條大頸線，一旦德股跌破，則回到 2016 年 12 月起攻點 10500 點就是可以預見的未來，對照歐元匯率近期的強勢，時間一長，難免會再度讓歐債危機升溫，保不定現在的歐股走跌已經在反應歐債風暴的未來，雖然現在美股仍維持在整理的結構，時間上也差不多到了要表態的時候，因此股市就是在輪跌的架構中，別以為台股漲就是全世界都漲！

最後在原物料的商品市場中，近期基本金屬呈現回檔的走勢，原油也是如此，原物料漲勢輪動到農產品上，通常農產品都是漲到沒有標的才會去做的市場，從這樣的結構上來看，原物料市場至少也是在整理，或是正在盤頭，至少美元緊縮的市況中，原物料報價不易全面上漲，所以金融市場整體來說正在處於輪跌的結構中，若是今年 FED 升息力道加大，資金緊縮程度加劇，則震盪肯定在所難免，操作上風險還是大，紀律才是王道！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

