年後資金回籠 2月投信基金規模續增 3類基金增逾百億元

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年3月15號14點50分

農曆春節過後，資金回籠，帶動 2 月國內基金規模持續增長，達 2 兆 4258 億元，較 1 月微幅成長 0.02%；其中，貨幣市場型基金等 3 類基金規模增逾百億元最吸金。

法人表示，美國通膨升溫警報解除，投資人回歸基本面看待，帶動 3 月全球股市強勢反彈，對後市仍審慎樂觀看待，但考量波動度提高，建議投資人採取定期定額、逢回加碼策略因應。

根據投信投顧公會資料統計，2 月整體投信基金規模達 2 兆 4258 億元，較 1 月增加 0.02%。前十大投信業者名單雖然沒有改變，但第一金投信則重回千億元大關，第一金投信表示，主要拜旗下貨幣市場基金、機器人基金規模增長貢獻。

若按照類別觀察，貨幣市場型基金、跨國投資一般債券型基金、跨國投資指數股票型基金，分別增加 150、121 與 105 億元，為規模增加最多的前 3 大類型基金；反觀，跨國投資股票型、國內投資指數股票型與國內投資股票型基金，各減少 128、90 與 63 億元。

第一金投信指出，2 月基金規模變化，反映農曆春節後的資金回流效應，以及月初的全球股災影響，因此資金明顯轉向貨幣市場型基金停泊。然而，從近期美國公布的各項數據顯示，美國薪資增幅與 CPI 雙雙放緩，通膨升溫警報解除，對於聯準會今年升息 4 碼的預期同步降溫。投資人回歸基本面看待下，3 月全球股市出現強勢反彈。

展望後市，第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，今年全球經濟仍處於溫和復甦的軌道，S&P500 企業平均獲利還有雙位數的增幅；歐元區各國發展存在差異性，整體亦處於復甦階段；中國則由大轉強，GDP 維持 6.5% 目標，但朝全面建設小康社會目標前進。基本面穩健支撐下，對後市仍審慎樂觀看待。

只是，美國開始進入升息循環，市場波動或有加大的可能性，因此建議投資人採取定期定額、逢回加碼策略，分批進場，以降低短期的波動風險。