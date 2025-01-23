2024海外多重資產基金增胖Top10出列 7檔近1年績效站上雙位數

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-23 11:50

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2025 開年以來，市場反應川普新政影響，美股呈現漲一天、跌一天的震盪走勢，多重資產基金躍升因應震盪盤勢的不錯選擇。市場人士觀察去年海外多重資產基金規模增胖幅度最大的 10 檔基金，近一年基金績效普遍都繳出正報酬，績效站上雙位數的有 7 檔。

從近半年績效表現來看，10 檔全數繳出正報酬；川普效應發酵的近 3 個月，也有 4 檔守住正報酬；總計這 10 檔海外多重資產基金中，短中長期績效表現都突出的有 4 檔，其中又以凱基收益成長多重資產基金表現最為亮眼，榮登 3 個月、6 個月的績效王。

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凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，美國聯準會 (Fed) 去年 9 月啟動 4 年來首次降息，確立美國步入降息循環。隨著美國總統川普已經重返白宮，市場將會更加關注新政對通膨的影響，以及接下來即將公布的企業財報表現。可以想見的是，今年不確定性會比去年高，即便稅改與放鬆監督措施有利股市與市場情緒改善，然而市場考量川普政策不確定性，加上 Fed 將放緩降息步調，在目前股市評價偏高情況下，短線上恐壓抑評價面，進一步升高股市震盪。

不過，Fed 應該也沒有升息的選項，李怡勳指出，通膨雖預期於今年上半年落底回升，但回升力道有限；而且相對於通膨，Fed 更擔心經濟增長惡化，加上高赤字與高利息，也讓 Fed 很難升息。

展望 2025 年，李怡勳認為，從過去兩年美國消費者的消費情況觀察，Fed 升息並未抑制美國消費者；科技七巨頭以外的美國 500 大企業，資本支出年增率也從谷底翻揚，消費端與企業端同時支撐經濟增長，美國經濟強韌有撐。

股市操作上，降息幅度有限下，部分小型公司資金壓力仍存，加上小型股對景氣的敏感度高，川普政策不確定性使得小型股能否延續亮眼表現出現變數，因此建議以大型股參與輪動，伺機加減碼小型股 ETF；債市操作上，非投資等級債債息較具吸引力，「中間路線」的投等債則可兼顧潛在資本利得空間。市場震盪之際，可逢回伺機布局具備股債雙引擎的多重資產基金，掌握後市成長契機。