「施」展紅包放大術！投信副總親授如何投資煉「金」QA解惑蛇麼都答 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-29 12:20

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大年初一，大家都已收到年終獎金或紅包，手上多筆錢，自然希望這一包可以透過理財「增大」，但又擔心一次「all in」買進，風險會不會太高？要買什麼標的呢？要短線或長抱？至於基金是單筆投，還是定期定額好？

施羅德投信產品發展部副總經理林良軍表示：持續參與市場，只要定期投入的時間夠長，實際進場的買點，對總報酬的影響程度，其實沒有想像中大，無論是一個月定期定額扣款，或一年買一次，進場時間點差異並不大，關鍵在於「選對賽道」及「持續投入」，才是創造長期報酬最佳化的不二法門。

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林良軍並針對投資人常問到的問題整理成 Q&A，教大家「紅包增大術」：

Q：進場點對報酬率影響很大嗎？A：離開不投資，才慘！

「買低賣高」信是投資人都知道賺價差的秘訣，不過，在實務上，能精準買在市場低點賣在高點，幾乎不可能的事，根據長期數據觀察，對於想建立長期投資部位的投資人而言，就算能準確掌握市場高低點，對報酬績效的高低，有些微區別，但反而是擔心市場盤據高點而踟躕不前的投資人，錯過市場表現最好的期間 (甜美果實)，影響才大。以下圖為例，假如過去 20 年間錯過了市場表現最好的 10 天，年化報酬率將僅剩 6 成。

圖一：「20 年期持續投資於 MSCI」與「進出交易，錯過最佳表現時期下的報酬率」 （施羅德提供)

Q：如果長期投資，要選擇什麼標的呢？A：「對的賽道」才是關鍵。

單筆投入和定期定額的報酬率差異微小，投資人該選擇甚麼樣的投資標的呢？林良軍建議越大筆的單筆投入，越應該回歸長期投資趨勢。

假如統計過去十年全球主要市場的股市累積報酬，不難看出隨著投資時間越長，選擇對的市場投資，對於累積報酬的助益越大，其中又以台股與美股市場的表現最為亮眼，十年相比差距最大可能會超過 4.6 倍之多（圖二）。

除了股票類型的產品外，風險屬性相對穩健的投資人，也適合環球多元資產型的產品作為核心資產，透過經理人的操作一手掌握股市趨勢並分散投資風險。

圖：施羅德提供

Q：主題型與波動大的標的，怎麼分配？A：採取定期定額分散風險

投資人也會好奇，有興趣的是一些市場正夯的趨勢型主題，該怎麼配置呢？投資不是是非題，比較像是多重選擇題；在投資組合中配置多種投資標的，並適當分配投資占比，才有機會獲得理想的績效表現，追求資產長期穩定增長。