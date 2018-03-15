【統一投信】中國有習朝行情 印尼有原物料行情

中美貿易戰話題不斷，但資本市場對此反應有限。統一亞洲大金磚基金經理人林韋達表示，中美彼此貿易依存度相當高，加上美國總統川普對資本市場的心態偏向作多，真的發動貿易戰的機率低，股市投資回歸基本面，看好中國會有所謂的「習朝行情」，而今年原物料行情看漲，看好原物料生產大國印尼股市將水漲船高，今年可多著墨這兩個市場。

中國日前修憲，取消國家主席任期限制，這表示現任國家主席習近平可以無限期續任，被外界稱為開啟「習王朝」時代。林韋達指出，就投資角度而言，這將有助於中國政治局勢穩定，預期習近平未來重點會著力於財政及經濟平穩發展，有利銀行保險等金融權重股，看好後續有表現空間。

林韋達表示，中國三月份公布的總經數據，包括貿易數據、工業生產及零售銷售等，都處於平穩區間，基本面無虞，此外，年中之後，A 股納入 MSCI 指數正式生效，外資的流入隨之增加，皆有利股市長線正向發展，因應外資加入以及中國各產業明顯呈現大者恆大趨勢，因此，持股重點將聚焦具有壟斷性競爭力之龍頭公司。

今年中國的投資重點持續看好內需市場，主要有三大亮點：中國電商交易量增速持續超出市場預期，預期大型電商今年仍能維持高增速；隨著中國打貪近尾聲以及人民消費升級，高端白酒類股進入景氣上行循環，業績高爆發的周期將再次來臨；中國人口高齡化以及人均所得上升，將加速推動生技醫療產業蓬勃發展。

此外，因應全球原物料景氣進入上升循環，同時考量股市估值，東協國家今年表現機會大，其中，最大經濟體印尼同時也是原物料生產大國，原物料價格的上漲對印尼整體經濟及股市皆為重要利多，看好產業以電信、金融、基礎建設、原物料為主。

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