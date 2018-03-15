樂觀情緒突然全無 Fed亞特蘭大分行、高盛均預計無法實現2%GDP

摘要：美國 CPI 和零售銷售數據不佳，Fed 亞特蘭大分行再次下調美國第第一季 GDP 增長預期，由 1 月底的 5.4% 下調至 1.9%。投行摩根大通和高盛也紛紛下調對美國第第一季 GDP 增長的預期，分別為 2% 和 1.8%。

美國 CPI 和零售銷售數據不佳，Fed 亞特蘭大分行一改此前的樂觀態度，再次下調美國第第一季 GDP 增長預期，由 1 月底的 5.4% 下調至 1.9%。Fed 亞特蘭大分行也下調了 2018 年第第一季實際個人消費支出的預期，由增長 2.2% 下調至增長 1.4%。

近期美國包括工業產出，住房銷售，和貿易赤字等在內的經濟數據疲軟，Fed 亞特蘭大分行多次下調第第一季 GDP 增長預期，3 月 9 日公布的第第一季 GDP 增長預期為 2.5%。

根據美國媒體 CNBC，Fed 亞特蘭大分行 1 月底預測的 GDP 增長 5.4%，代表今年第第一季將實現美國金融危機結束以來最佳季度增長；但按照新的預期，不足 2% 的增長則是冰河期經濟復甦的特徵。

周三美國商務部公布的數據顯示，美國 2 月的零售銷售環比下跌 0.1%，不及預期，為連續第三個月出現下滑，或暗示美國 2018 年 1 季度經濟出現放緩。前一天美國勞工部公布的數據顯示，美國 2 月 CPI 環比增長 0.2%，與預期持平，也沒有出現加速上漲的現象，汽油價格和租賃住宿費用有所減少。

（圖片來自 ZeroHedge.com）

數據公布之後，投行摩根大通和高盛也紛紛下調對美國第第一季 GDP 增長的預期，分別為 2%（此前預期 2.5%）和 1.8%（此前預期 2%）。高盛認為，新的零售銷售數據不及預期和前值，估計是因為 2 月的退稅延遲對消費者的影響要大於減稅對消費者收入增加的影響。高盛預計，「隨著這些退款抵達消費者帳戶，將對消費者的綜合財政起到積極的作用，3 月的零售支出將會因此顯著增加。」

但高盛表示，「儘管如此，這種潛在的改善可能來不及防止季度消費增長的顯著減速（去年第第四季為＋3.8%）。」 因此，我們將今年第第一季 GDP 下調十分之二，環比增長 1.8% 。

川普總統的目標是使美國 GDP 年增長率達到 3%，在前美國總統歐巴馬執政時期，美國 GDP 年增長率在 2% 左右。美國第第一季 GDP 增長將於 4 月 27 日公布。

『新聞來源／華爾街見聞』