美股牛市核心支撐：四年來最大的公司庫藏股潮

摘要：美國企業股票庫藏股根本停不下來。美銀美林數據顯示，上周其客戶股票庫藏股繼續位於歷史高位，連續第三周高於 15 億美元。年內迄今庫藏股金額達 110 億美元，為 2014 年來同期最高。

美國企業股票庫藏股根本停不下來。

據美銀美林數據，該行客戶在上周凈買入 36 億美元美股，在此前一周，其客戶則對美股則為凈賣出。

美銀美林指出，凈買入主要通過 ETF 進行，對沖基金是上周美股唯一的凈買家，而機構客戶和私人客戶是凈賣家。但是值得注意的是，公司庫藏股自身股票依然積極。

美銀美林數據顯示，其客戶股票庫藏股連續第三周位於 15 億美元上方，規模也是其有這一統計數據以來最大的之一。具體來看，銀行和其他金融企業上周庫藏股最多。

從累計情況來說，美銀美林數據顯示，其客戶年內迄今股票庫藏股金額達 110 億美元，為 2014 年來同期最好表現。

據研究機構 TrimLabs 統計，美股 2018 年至今的股票庫藏股規模為日均 48 億美元，比去年同期速度翻倍。2 月至今的總庫藏股規模為 1625 億美元，今年幾乎每個月都創歷史新高。

此前，摩根大通的研究報告預計，2018 年標普 500 企業股票庫藏股規模將達到 8420 億美元。並稱如果企業給予股東的回報利潤超過 100%，庫藏股規模還有進一步上升空間。

但 Artemis 對沖基金經理 Christopher Cole 警告稱，受股票庫藏股影響，波動性已被人為地且危險地壓低了好幾年：

「股票庫藏股實際上造就了低波動性，股票庫藏股就像是一個巨大且綜合的波動性空頭。」

『新聞來源／華爾街見聞』