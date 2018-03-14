連續3個月下滑 美國2月零售銷售跌0.1%

摘要：美國 2 月的零售銷售月減 0.1%，這也是該數據連續三個月出現下滑。數據出爐後，美元走低、黃金走高。美國人在汽車和其它大件商品的消費量減少，或暗示美國第一季經濟有所放緩。

美國 2 月的零售銷售連續出現下滑，美國人在汽車和其它大件商品上的消費數額減少，或暗示美國 2018 年 1 季度經濟或出現放緩。

美國商務部最新公布的數據顯示，美國 2 月零售銷售 - 0.1%，預期 0.3%，前值 - 0.3% 上修到 - 0.1%。該數據連續第三個月出現環比下降，這也是自 2012 年 4 月以來，首次連續三個月下跌。

美國 2 月零售銷售 (除汽車) 環比 0.2%，預期 0.4%，前值 0.0%。美國 2 月零售銷售 (除汽車與汽油) 環比 0.3%，預期 0.4%，前值 -0.2%。

2 月份，美國消費者在汽車、汽油和百貨方面的消費減少，導致整體零售銷售下滑。上個月，汽車銷量下降了 0.9%，而汽油的消費下降了 1.2%，百貨銷售額下降了 0.9%。但在線零售的數額增加，建築材料、餐館和服裝的支出也抵消了其他方面的下滑。

彭博評論稱，美國零售銷售連續下滑，家庭減少購買汽車和其他大件物品是因素之一，這表明美國第一季的經濟增速出現放緩。占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出顯然在年初出現放緩，不過支出仍然受到了強勁勞動力市場的支撐，此外稅改也將為消費者支出帶來提振效果。

美國零售銷售數據出爐後，美元 / 日元短線走低 10 餘點，現貨黃金走高近 2 美元。

10 年期美債殖利率小幅走低。

『新聞來源／華爾街見聞』