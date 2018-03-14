AI是人類終結者！物理巨星隕落 霍金的驚語錄…

知名物理學家史蒂芬 ‧ 霍金 (Stephen Hawking) 去世，享年 76 歲。中新網報導，一直致力於探索宇宙奧秘的霍金，曾經說過哪些驚人之語？

語錄一：「外星人」在看著你

在 2015 年倫敦皇家科學學會尋找外星生命跡象的啟動儀式上，霍金就說過：「在無限的茫茫宇宙中，一定存在著其它形式的生命。」

他說：「或許外星生命會正盯著我們看呢。」「不管最終地外智慧生命到底存在還是不存在，現在該是有人正式投入進來。這個問題，我們必須要弄個明白。」

據介紹，這個專案將動用部分目前世界上最大的望遠鏡，更遠地深入宇宙中去捕捉任何無線電波和鐳射信號。

語錄二：千年內人類須移民外星 否則滅絕

霍金在美國洛杉磯發表演講時稱，他認為，未來 1000 年內，基本可以確定的是地球會因某場大災難而毀滅，如核戰爭或者溫室效應。因此，他強調人類必須移居其它星球。美國航空航天局局長格裡芬也表示，單獨一顆行星上的物種，是不可能永久生存下來的。

在太陽系中，火星是除地球之外可供人類居住的最佳選擇。但火星載人探測要幾十年之後才能實施，探測一次往返要 450 天。

霍金說：「人類滅絕是可能發生的，但卻不是不可避免的，我是個樂觀主義者，我相信科學技術的發展和進步最終可以帶人類沖出太陽系，到達宇宙中更遙遠的地方。」

語錄三：智慧型機器是真正人類「終結者」

霍金多次表示，「徹底開發人工智慧可能導致人類滅亡」。

按照霍金的說法，人工智慧科技在初級發展階段的確為人類生活帶來便利，但是，機器將可能以不斷加快的速度重新設計自己。而人類則受制于生物進化速度，無法與其競爭，最終被超越。科學界把這種人工智慧超越人類智慧的轉捩點命名為「奇點」。

事實上，美國 Space X 首席執行官、大名鼎鼎的「鋼鐵俠」原型設計者埃隆 • 馬斯克，微軟創始人兼慈善家比爾 • 蓋茨，也都警告過要注意人工智慧的「危害」。麻省理工學院教授、科學家、谷歌、IBM 和微軟等企業員工及與人工智慧領域有關的投資者，也聯名發出公開信，表達同樣的憂慮。

語錄四：「黑洞」不存在？只有「灰洞」？

在一篇《黑洞的資訊保存與氣象預報》的論文中，霍金指出黑洞其實是「不存在」的，不過「灰洞的確存在」，再次震驚物理學界。

霍金 1976 年提出著名的「霍金輻射」理論，即黑洞在形成中品質減少的同時，還不斷在以能量形式向外界發出輻射。但一旦黑洞濃縮並蒸發消失後，其中所有資訊就隨之消失，與量子力學認定該類物質資訊永不會完全消失的理論相矛盾。這就是所謂的「黑洞悖論」。

30 多年來，霍金試圖以各種推測來解釋這一矛盾觀點。現在看來，他給了一個更具說服力的答案。霍金承認，自己最初有關黑洞邊界「視界」的認識是有缺陷的，光線其實是可以穿越視界的。他稱，黑洞從來都不會完全關閉自身，物質和能量在被黑洞困住一段時間以後，又會被重新釋放到宇宙中。