合晶去年每股賺0.67元、配息0.4元，今年營運逐季增溫

【財訊快報／李純君報導】受惠於 8 吋與 6 吋矽晶圓供需失衡，合晶 (6182) 去年繳出每股淨利 0.67 元的成績單，順利由虧轉盈，合晶董事會並決議配發去年 0.4 元現金股利。展望今年，隨矽晶圓量價齊揚，加上新產能逐步到位，合晶今年表現會一季比一季好。雖然合晶去年第四季未大幅提升平均報價，但拜產品組合優化與利用率提升，



去年第四季毛利率推升至 27%，而因匯兌衝擊，單季每股淨利 0.23 元，略低於去年第三季的 0.25 元。



累計合晶去年全年營收 63.8 億元，年增 18.1%，毛利率 24%，年增 16.9 個百分點，稅後獲利 3 億元，每股淨利 0.67 元，順利虧轉盈，前年每股虧損 3.55 元；而公司董事會決議配發去年 0.4 元現金股利，並預定 6 月 27 日召開股東常會。



展望今年，拜新產能逐步到位，將成為合晶今年營運成長的新動能；合晶旗下龍潭廠今年 1 月產出 8 吋矽晶圓已達到 25 萬片，今年第三季月產能更將進一步提高到 30 萬片。另外，河南鄭州廠 8 吋產能現階段正進行機電及廠務工程，預計下半年送樣量產。



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