大摩：未來10年人民幣交易躋身全球第4 但難撼日元亞洲地位

摩根士丹利發表的報告指出，在未來 10 年人民幣在全球外匯交易中可望躋身第 4 位，但仍難以挑戰日元在亞洲區的領導地位；另估計人民幣在 2027 年全面自由兌換的機會超過一半。

《星島日報》報導，大摩指出，雖然中國金融市場在未來 10 年將有重大的發展，但全球金融體系中的人民幣使用情況將持續落後，料 2027 年人民幣的全球外匯交易排名升第 4 位，而美元及歐元將保持首 2 位全球排名。

大摩分析師在報告中表示，有關預測反映觀察員認為中國在全球經濟上所扮演角色將持續遠勝人民幣在金融市場的角色，因為 2015 年時中國突然匯改令人民幣大幅波動，震驚全球投資者，並刺激中國收緊資本管制而非放鬆。

隨著近期人民幣再次升值，意味中國監管當局將會放寬管制，大摩預期這會在未來 10 年發生，人民幣於 2027 年全面自由兌換的機會將多於 50%。

人民幣匯價昨 (13) 日變動不大，人民幣在岸價 (CNY) 日盤收報 6.3294 兌 1 美元，較上日下跌 58 點子；中間價則連續第 2 日上升，報 6.3218，升 115 點。

人民幣離岸價 (CNH) 昨徘徊於 6.3152 至 6.3328 之間，截至晚上近 9 時報 6.3210，升 37 點子。交易員指出，人民幣匯率並非今年兩會焦點，這兩天人民幣波動較小，維持區間波動。