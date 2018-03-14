人民幣中間價14日報6.3205 升值13基點 連續三日上調

新浪外匯訊 3 月 14 日，人民幣兌美元中間價報 6.3205，升值 13 個基點，連續三日上調。

隔夜市場，美元指數衝高回落，截至北京時間 07：30 報 89.6972。美國 2 月 CPI 與預期持平，美國通脹增速放緩，預示美聯儲無加速升息壓力，可能仍維持三次加息。此外，美國總統特朗普宣布，中情局局長蓬佩奧將取代蒂勒森擔任國務卿，該決定協同通脹數據，對美元構成壓制。

分析人士認為，短期美元走勢面臨一定不確定性，外匯市場運行方向不明，人民幣可能難改近期的區間震盪運行格局。

2 月份以來，美元指數打破先前單邊下行勢頭，當月反彈 1.74%，為 2017 年 11 月以來首現月度上漲，但進入 3 月以來，美元指數再度回落，近期一直以弱勢震盪為主。

缺乏增量利好的支持，可能是抑制美元漲勢的主要因素。市場普遍認為，在全球經濟同步復甦形勢下，只有美國通脹上升加快美聯儲升息步伐，才可能助推美元重返升勢，1 月份薪資增長加快，一度引發了市場對美聯儲今年將加息 4 次的討論，但還需更多數據支持。而與此同時，鑑於美聯儲議息臨近，本月再次加息的懸念不大，美元也未必會大幅走弱，畢竟當前美元基本面依然較為強勁，貨幣政策調整仍然領先於其他主要經濟體。

綜合考慮，分析人士認為，未來一段時間，美元可能不會脫離震盪運行的大格局。就人民幣匯率而言，預計將繼續跟隨美元匯率波動，在經歷去年底今年初一輪較快升值之後，人民幣若要進一步走強，也需要更多利好經濟數據的支持。

興業研究報告稱，維持 3 月 22 日美聯儲加息前，美元對人民幣區間震蕩的判斷。美聯儲加息 “靴子” 落地後，美元對人民幣震盪區間可能下移，但在美元指數再度趨勢下行之前，美元對人民幣前低仍較為牢固。

新聞來源：新浪財經