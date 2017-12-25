【林洸興專欄】2018 A股展望：先蹲後跳

A 股在 2017 年出現了與過去截然不同的風貌！投機炒作被殲滅、價值投資興起，2018 年是否能步入多頭坦途？或許沒有那麼順利……

2017 年 10 月開始，中國審核 IPO 的發審委委員換屆，原本熱鬧滾滾的新股市場出現了天翻地覆的改變。IPO 通過率驟降，還曾經出現全天無一新股通過審核的現象，因此今年主動撤回 IPO 的企業已超過 50 家，史前無例，至今 IPO 排隊企業已經降到 500 家以下。

照理說，濫發新股圈錢的事被終止，應該是好事，不過整個 2017 年 A 股能夠由大權重股拉動，走出緩慢上漲格局，源自於另一個舊案：線下打新規則。A 股的規定，如果要抽 IPO 新股，必須手上持有一定股票市值才能參與抽籤。此外，還有一部分新股，透過非抽籤機制分配給帳戶裡持有 3000 萬以上市值的機構。這類的打新基金，收益來自新股的年報酬率已降至 5%~8% 之間。2017 年這些基金的主要收益來自於底倉 (就是為了取得抽籤資格，因此持有的大權重股)。公募的打新基金規模近 4000 億人民幣，私募的可能更多一些。

今年上證 50(權重股) 指數漲幅領先上證指數超過 20%

當抽新股的利益消失之後，這些資金是否仍願意持有大權重股？將成為 2018 年上半年第一個重大變數！

當工商銀行、貴州茅台這類股票高處不勝寒，其他中小股票又被描述成「要你命 3000」時，股市就會陷入群龍無首狀態。不過這現象也不會導致崩盤，畢竟當權重股下跌時，想逢低承接的資金依然相當充沛。只要全球宏觀沒有異常惡化，A 股盤整一季之後，還是有機會重現活力的。

2018 年中國的經濟會不會變好？房市絕對是重點！過去十年，中國的房價飛漲，市場一直懷疑房價會不會崩潰引發金融危機。不過中國政府目前在調控上做得還算不錯，估計房價雖高，但不易驟跌。目前二線城市 (各省的省會) 仍在大力發展基礎建設，隨著高鐵，捷運逐漸完善，這些二線城市的生活機能逐漸好轉，城市化持續造成人口流入這些城市。

而今年推出的「租售同權」新政，將會讓更多年輕人留在城市裡。雖然初期看似降低了買房的動機，但中國人的天性就是認同「有土斯有財」，這些租房人口，早晚會成為買房的來源。高房價會持續侵蝕上班族購買力，降低消費動能，但經濟可望在較穩定的背景下找尋出路。

如果中國的房企轉型做租賃，那這些公司就變成類似 REITs 的存在，估值方法將被重新檢視。穩定的現金流將會讓高負債易於展延，房產股就可能成為 2018 年 A 股中的黑馬。

整體而言，在 2018 年兩會 (3 月召開) 以前，A 股不易有太好的走勢，但是第二季，有可能再度走出亮麗的多頭走勢！