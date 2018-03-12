英國無協議脫歐的代價好貴 企業將額外支付800億美元成本

一份最新的報告指出，英國若在未與歐盟達成協議的情況下脫歐，英國和歐盟企業每年將面臨 580 億英鎊（800 億美元）的額外成本，英國的金融業和歐盟國家的汽車產業將首當其衝。

英國企業須額外支付 270 億英鎊

由奧緯諮詢（Oliver Wyman）和律師事務所 Clifford Chance 共同出具的報告指出，英國若未達成協議而脫歐，歐盟的其餘 27 國企業每年將因關稅和非關稅壁壘支付 310 億英鎊；而向歐盟出口的英國企業每年也將額外支付 270 億英鎊。

合撰報告的 Oliver Wyman 的 Kumar Iyer 表示，目前體質健全、規模較大的公司正在對自身、供應鏈、客戶和競爭對手可能產生的衝擊進行避險，但規模較小的公司將無力採取採取避險措施。

報告中指出，這些增加的成本和不確定性將會降低企業的獲利能力，並威脅到某些業務的存活。

上周，歐盟提出了即將舉行的雙方貿易談判準則草案。歐洲議會主席 Donald Tusk 並發出警告，英國目前的立場可能會導致「負面的經濟後果」。

額外高成本由 5 大產業攤分 70%

周一公布的這份報告同時指出，英國若未達成協議而脫歐，造成的額外成本將由 5 大產業來分擔其中的 70%，分別是金融服務、汽車、農業和食品飲料、消費品以及化學和塑料行業，其中尤以對英國金融服務的影響最大。

英國金融服務業所受的衝擊最大

不同於部分的汽車和航太企業零組件供應商可以轉向國內市場，英國的金融服務企業不得不在歐盟設立據點，以繼續為其客戶提供服務。

英國預定明年 3 月正式脫離歐盟，若無法達成協議，英國與歐盟之間的貿易將遵循 WTO 的規則和關稅，而失去英國作為歐盟單一市場成員國所享有的准入權。對此，英國政府已撥款 30 億英鎊以因應可能發生的各種情況。