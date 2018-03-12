【港股收評】成功收復31500點 建滔系大異動

港股今日成功坐穩31500點收市。外圍股市表現理想，帶動大市全日攀升近600點。對於港股今日表現，相信投資者會感到滿意。市況好轉亦促使投資者參與股市時更活躍，成交額增至接近1200億元。至於明日大市表現如何？歐洲股市在早段上揚，而道瓊斯指數期貨亦錄得逾百點升幅，相信明日大市上揚機會較高。前題當然是今晚美國股市走勢平穩，並無大變化。

恆生指數收市報31594點，升598點；國企指數升266點，收市報12697點，成交額為1197.49億元。

今日基本上所有成份股皆高收，不論是金融﹑地產股均有理想表現，不過吉利汽車(00175-HK)升幅，為各大車股之冠。近期有多隻汽車股公布今年首兩個月汽車股銷售，其中有個別車股更獲大行加持。投資者是否要追貨，請投資者自行決定。總之投資者要自行斷決當日風險及回報。

股王騰訊控股(00700-HK)今日再發威，並以全日兼1個月高位460元收市。騰訊會在本月內公布2017年第四季及去年全年業績。一直以來，每當騰訊公布季度或半年或全年業績前後，股價多向上。今次騰訊又會否延續此等良好歷史走勢？從近期美股投資者重新對科技股感興趣帶來大，相信今次騰訊股價在業績公布前仍可以錄得升幅。目前已持有騰訊者，可以繼續持貨。

中﹑港兩地地產股紛紛高收，是隨大市同步上揚，或是完全無視下周四聯儲局加息效應？投資者目前對地產股看法會否過份樂觀？不宜進貨，伺機而行。

建滔系今日表現突出，旗下兩間公司股價均錄得8%升幅。今日走勢過份強勁，而在兩者之間，建滔積層板(01888-HK)再攀升機會不少，畢竟晶片股近期表現太理想，所以建滔積層板不可以忽略其表現。

2018年3月12日下午4時56分

文﹕張偉倫

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