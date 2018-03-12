賈躍亭：FF91進行冬季高寒測試

3月12日，法拉第未來(FaradayFuture)創始人賈躍亭在微博曬出FF91雪地測試照片，與此前的FF91不同，在這組照片中，FF91車身已換成紅色塗裝。據賈躍亭介紹，這是FF91在位于美國的明尼蘇達州，進行冬季高寒測試。

3月12日，中汽協統計信息網最新披露了今年2月前十家轎車、SUV、MPV生産企業銷量排名。

據中國汽車工業協會統計分析，2018年2月，銷量排名前十位的轎車生産企業依次為：一汽大衆、上汽通用、上汽大衆、吉利控股、東風有限(本部)、一汽豐田、長安福特、廣汽本田、北京現代和北京奔馳。2月，上述十家企業共銷售48.35萬輛，占轎車銷售總量的71.42%。

另外，2月銷量排名前十位的SUV生産企業依次是：吉利控股、長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱、東風有限(本部)、上汽大衆、廣汽乘用車、上汽股份、東風公司和上汽通用。與上月相比，上述十家企業銷量均呈明顯下降。2月，上述十家企業共銷售38.18萬輛，占SUV銷售總量的58.61%。

從MPV市場看，2月銷量排名前十位的MPV生産企業依次是：上汽通用五菱、比亞迪汽車、上汽通用、東風公司、長安汽車、東風本田、北汽銀翔、江淮股份、廣汽本田和金杯汽車。2月，上述十家企業共銷售11.02萬輛，占MPV銷售總量的90.69%。

來源：中國證券網

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