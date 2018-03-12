關於全球貿易戰 你需要知道的十二張圖

摘要：川普關稅計劃令全球貿易戰爆發的風險急速飆升，美銀美林在這些圖中指出了這一切出現的根源，同時指出在資產配置上，每當出現這些情況時小盤股的表現通常要超過大盤股。

美國當地時間 3 月 8 日，川普正式簽署關稅行政命令，決定對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，加拿大和墨西哥得到臨時性豁免權。在一眾其他國家的反對聲中，市場對全球貿易戰爆發的擔憂也急速飆升。

美銀美林首席股票策略師 Savita Subramanian 在最新報告中指出，川普就職當天就宣布退出跨太平洋貿易夥伴關係協定（TPP），2017 年 6 月又退出巴黎氣候協定，並且多次威脅要終止北美貿易協定 (NAFTA)，這一系列政策都與全球化背道而馳。

那麼, 作為過去積極的全球化倡導者，美國是如何一步步走上貿易保護道路的？接下來會發生什麼呢？美銀美林用以下十二張圖進行了全面梳理。

1. 自然災害、暴力及衝突等導致全球流離失所者人數創歷史新高。這給其他國家帶來了接納更多移民的壓力, 並加劇了當地的社會緊張。

2. 全球收入和財富不平等問題持續加劇。

3. 北美自貿協定重談進展緩慢。

雖然川普的關稅計劃給予了加拿大和墨西哥兩國臨時豁免權，但永久豁免將取決於對《北美自由貿易協定》的重新談判結果。該協定剛剛結束了其第七輪談判，僅就 30 章中的 6 章達成共識。

4. 歐盟是美國最大的貿易夥伴，但隨著川普宣布對進口鋼鐵和鋁產品徵收高額關稅，歐盟方面也表示要進行報復性反擊，計劃對美國的哈雷摩托、波本威士忌酒和 Levi』s 牛仔褲加征報復性關稅。

5. 除了金屬生產商以外, 受到鋼鐵和鋁關稅影響最大的行業是電氣設備、機械以及汽車行業。

日本汽車廠商豐田曾公開表態，稱川普的關稅計劃對汽車生產商有不利影響，將提高在美銷售的轎車和卡車價格。

6. 自 1983 年以來，在美國宣布採取關稅行動後，標普 500 指數在隨後 7 天內獲正收益的事件占比為 35%，在隨後 30 天內獲得正收益的占比為 20%。

7. 歷史上關稅計劃公布後，大盤股的表現通常優於小盤股。但在正式實施關稅政策後, 小盤股的表現往往會超過大盤股。此外, 股票的表現往往比債券和大宗商品好。

8. 在關稅政策宣布、發布和實施後的 30 天裡, 科技股的市場表現最佳， 工業品、電信和原材料股票表現最差。

9. 對投資者來說，以合理價格增長型（GARP）以及高質量股票，通常表現較好，而價值股和增長性股票的表現和大盤基本一致。

10. 標準普爾 500 成分股 30% 的收入源自美國以外的市場，而對於中小市值股指羅素 2000 指數的成分股來說，這個比例則是 21%。這解釋了小盤股最近的優異表現，並進一步支持了對小盤股戰略看好的觀點。

11. 科技股擁有最高比率的海外銷售和全球供應鏈，這使得貿易戰成為該行業的一個關鍵風險，尤其是如果下一輪貿易行動針對中國，科技行業將受到更大衝擊。

12.BEA 數據顯示，進口占美國私營企業總營運成本的 6%。假設貿易戰對海外銷售增長造成 2% 的拖累，同時令進口成本上升 15%，那麼就會對盈利增長帶來 6% 的拖累。

『新聞來源／華爾街見聞』