美銀美林：港元可能成為交易中美貿易戰的「終極戰場」

摘要：如何交易中美貿易戰？美銀美林認為「終極戰場」將是港元。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 在最近的研報中分析稱，川普的貿易戰對中國、日本、德國、韓國和俄羅斯的傷害較大，不過最「受傷」的是中國。

在全球各個國家中，中國對美國貿易盈餘占 GDP 的比重超過 3%，對美出口的規模占 GDP 的比重超 5%。一旦和美國展開全面貿易戰，中國無疑是最為脆弱的經濟體。

那麼市場該如何交易這場貿易戰呢？他指出，市場交易中美貿易戰的「終極戰場」將是港元。相比於在岸人民幣，港幣更不易受到政府影響，流動性更好，港幣的匯率是市場衡量中國資本流入流出的更清晰的指標。

港元從 1983 年開始實行聯繫匯率制度。發鈔銀行一律以 1 美元兌換 7.8 港元的比價，同時在外匯市場上，允許港元在 7.75 的強方保證水平和 7.85 的若方保證水平之間波動。一旦超出該範圍，香港金管局就會介入干預。

目前，港元正不斷走弱，美元 / 港幣一度觸及 7.8405，刷新 1983 年香港引入聯繫匯率制度以來新高。

不過，截至目前為止，國際主流觀點仍然認為當前港元走弱主要是受到香港和美國的利差擴大導致的套利交易所致。

正如華爾街見聞在主編精選文章《又一場港幣保衛戰要來了嗎？》中提到，套利交易是近期港幣持續走低的「罪魁禍首」，即投資者借入低息貨幣（港幣）去買高息貨幣（美元），從中套利。

香港金管局總裁陳德霖 8 日安撫市場稱，金管局在港幣匯價觸及 7.85 時會出手，保持匯率不會跌穿這個弱方兌換保證水平，讓大家毋須擔心。

本周，市場上已經出現了押注香港取消聯繫匯率制度的交易。據彭博報導，有人周五買入了行權價在 7.8730 的美元 / 港幣看漲期權，該價格已經超出香港聯繫匯率的 7.85 弱方兌換保證水平。

不過要想成功做空港元也絕不容易。97 年亞洲金融危機時期港金局不惜將隔夜利率推高至 300%，打爆索羅斯領銜的國際投機客。雖然殺敵一千自損八百，但港金局實力證明自己絕非「軟柿子」。

『新聞來源／華爾街見聞』