醫療包裝印刷毛利高 法人估白紗科今年EPS逾2元 現金殖利率逾6%

白紗科 (8401) 近幾年積極轉向毛利率超過 30% 的包裝盒印刷市場，去年在包裝盒印刷比重拉升下獲利明顯提升，獲利大增 656%，EPS 達 1.54 元。展望今年，包裝盒印刷、年底選舉可視為今年的雙保險，尤其包裝盒印刷市場規模大，少量多樣、客戶分散且毛利率高，且白紗科更將觸角伸向生醫領域，目前已取得包括金可 - KY(8406)拋棄式隱形眼鏡包裝盒、永信 (3705) 藥品包裝盒等生醫公司訂單。以往國內年底選舉約可帶來相較前一年同期約 25% 效益，今年年底六都直轄市長、各縣市長及縣市議員等大選所帶來文宣與印刷選舉商機，公司去年開始在包括中和廠、台中廠、桃園廠、上海廠等都有添購設備增加產能的動作。



另一方面，過去在大陸北京、蘇州、上海的轉投資主要以合板印刷為主，面臨大陸同業競爭激烈，導致虧損逐年遞增，但前年開始大陸整體營運策略明顯轉變，收掉北京廠、蘇州廠，同時上海廠轉承接包裝印刷，整體大陸轉投資也馬上見到成效，去年單季轉盈後獲利逐季大幅遞增。值得一提的是，大陸上海廠目前產能利用率不到 60% 的情況下，單季已可貢獻白紗科 1000 萬元新台幣，保守預估年度可挹注白紗科 EPS 約 0.65 元。



法人估在擴廠、年底選舉、大陸廠貢獻獲利等效益顯現下，白紗科今年營收可望成長至 18 億元，年增 28.6%，在毛利率較高的包裝盒印刷出貨比重可望拉升至 22.2%，預估全年獲利可望較去年大增 30% 以上，今年 EPS 挑戰 2～2.5 元，創 2010 年掛牌以來新高。



公司的股利政策以配發現金股利為主，今年預計將配發現金股利 1.28916480 元，目前 10 幾元股價，本益比僅約 8～9 倍，現金殖利率超過 6%，業績明顯成長加上高現金殖利率，白紗科的價值未來可望受到法人及壽險機構的青睞。



2014 年 EPS1.8 元，股價最高來到 20.85 元，今年 EPS2 元起跳，股價應至少有 20 元以上條件，尤其加權指數來到 11000 點的 28 年高點，相對目前白紗科股價約在指數 7500 點水準，更有利白紗科股價反應高業績成長及高現金殖利率題材展開波段漲勢。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』