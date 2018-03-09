歐洲央行維持利率不變

據新華社報道，歐洲中央銀行8日在法蘭克福召開今年第二次貨币政策會議，決定維持當前利率水平和資産購買規模不變，但在貨币政策聲明中删除了在必要時可能擴大資産購買規模及延長期限的表述。

市場普遍認為，這一表述上的改變暗示歐洲央行可能如期結束其資産購買計劃，朝退出量化寬松政策謹慎地邁出一小步。

據歐洲央行當天發表的聲明，將歐元區主導利率維持在零的曆史最低水平不變。同時，現行每月300億歐元的資産購買計劃將至少持續到今年9月。

歐洲央行還上調了對歐元區經濟增長的預期，將該地區今年經濟增速由此前預測的2.3%調高至2.4%，并預計2019年和2020年經濟增速將分别達1.9%和1.7%。

通脹方面，歐洲央行預計歐元區今明兩年通脹率將為1.4%，2020年將達1.7%。

為幫助一些歐元區國家緩解債務危機，推動該地區經濟恢複增長，歐洲央行于2015年3月啓動資産購買計劃。據悉，迄今歐洲央行購入的資産規模已超過2.3萬億歐元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)