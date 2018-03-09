全球股市震盪 羅尤美：美科技股持續扮演領頭羊

聯準會加速升息預期，以及川普總統計劃對鋼鋁進口徵收高額關稅恐引爆貿易戰爭的擔憂，衝擊近期全球股市陷入回檔修正格局，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，受惠企業財報優於預期、企業買回庫藏股與併購題材發酵帶動，美國科技類股表現卻相當強勢、持續擔綱股市領頭羊。

羅尤美表示，費城半導體指數於過去幾個交易日突破一月下旬高點，再創歷史新高價位，累積今年以來漲幅高達 12%，MSCI 世界資訊科技指數也上漲 8.33%，漲幅居十一大產業之冠。

全球金融市場短線對於川普政府政策動向採取戒慎恐懼態度，預期美股短線或將持續震盪整理，然而，除非真正引發貿易戰爭，否則預估股市下檔風險可控，評估美國大規模實施貿易保護主義所需付出的代價高昂，預期基本情境仍是全面爆發貿易戰爭的風險偏低。

另外，通膨是經濟成長的落後指標，鑒於多數經濟體以高於趨勢的速度成長，通膨走高與貨幣政策轉趨緊縮並不令人意外，且過去五年數據顯示，科技股表現與十年期公債殖利率相關性幾乎為零，預期強勁的基本面將支撐科技股表現具韌性。

羅尤美指出，過去數年人工智慧與機器學習的發展，為數據處理供應鏈中的技術供應商以及擁有獨特數據的企業造就機會。根據國際數據公司 (IDC) 預估，2021 年全球認知及人工智慧系統 IT 支出預估將從 2017 年 120 億美元爆發性成長至 2021 年的 576 億美元。其中，電子商務及社交網路的科技龍頭企業因積累大量數據、掌控運算能力與擁有人工智慧專家團隊，將為人工智慧發展趨勢下的受惠者。

此外，隨著企業改變傳統 IT 部署的方式，將工作負載轉移至雲端，思科預估雲端運算未來數年仍將顯著成長，預估至 2021 年，全球雲端數據中心流量將佔數據中心總流量的 95%，相較 2016 年的 88% 明顯成長。

不少投資人擔心目前科技股評價面過高，然而，考量科技產業有較高利潤率、強大的企業模式及良好的資產負債表，加上美國稅制改革使科技企業得以透過買回庫藏股及配發股利的形式提高資本回報，因此，科技股享有較高的評價面實屬合理，預期在美股多頭趨勢不變下，科技股仍將擔綱美股多頭要角，羅尤美建議，投資人可依據自身風險屬性，調配科技產業型基金之配置，或以加碼科技股的美國股票型基金介入布局。