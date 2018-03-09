【富蘭克林華美投信】台股震盪整理 半導體、原物料可留意布局

加權指數 9 日收 10,864 點，本周維持區間震盪走勢，月 KD 死亡交叉進入第五個月，顯示台股需要時間整理，在震盪難免下多頭仍須警戒。展望 3 月，市場依舊圍繞美國通膨與升息議題，美國總統川普藉鋼鋁進口關稅挑起貿易戰，使全球股市避險氣氛升高，不過全球採購經理人指數處於擴張，美國經濟數據表現佳，中國則以環保政策優先，台股可望持續受惠於兩國。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，近期美股彈升以科技股最為強勢，重點科技公司財報與展望多符合或超出預期，且降稅效益對美國企業獲利能力有正面幫助，其中半導體與台股相關度極高，廠商庫存趨於穩定，在智慧型手機、物聯網、虛擬貨幣等產品應用下，可望出現回補庫存力道，視為布局重點。中國因環保因素持續控制產能，受惠台股以原物料為主。

周書玄提到，風險方面須觀察第 1 季為電子股淡季，尤其蘋概股受 IPhone X 銷售不佳影響，以及慎防美國掀起貿易戰，對於貿易對手採高關稅政策，若是實施可能引起全球主要國家包含美國、中國與歐盟之間的貿易戰爭。

世界行動通訊大會（MWC）落幕，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，今年手機規格變化不大，主要以窄邊框 18:9 螢幕以及 3D Sensing 為主打，預期今年上半年安卓（Android）手機廠商將加速推出新機搶市，Apple 手機則將以低價策略搶占市佔率，但今年手機銷售量成長空間有限，宜留意規格變化受惠廠商。

周間被動元件大廠舉辦法說會，稱被動元件的需求非來自殺手級應用，而是智慧型手機、汽車電子、物聯網等應用領域用量提升。郭修伸表示，考量電動車的 MLCC 用量是傳統內燃引擎的 5 倍、智慧型手機需求元件數也顯著提升，被動元件供應吃緊將延續，同時移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網持續發展趨勢，可依此發展投資主軸。

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