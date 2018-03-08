惠台31項 是利台或害台？

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

當台灣去年在吵一例一休時，中國積極布局一帶一路，而在台灣經濟困頓找不到出路、全民瘋搶衛生紙的時刻，國台辦公布了三十一項惠台措施，對台灣企業造成很大衝擊，聰明的你，看出其中的差別了嗎？

國台辦發言人安峰山表示，這三十一條措施有三項特點：「一是圍繞國家重大行動計畫和國家重點研發計畫項目；二是量身訂製，提出針對性強的解決辦法；三是涵蓋財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等多領域，開放力度之大、範圍之廣、涉及部門之多，都前所未有。」其中有十二項涉及加快給予台資企業與中國企業同等待遇，更有十九項涉及逐步為台灣民眾提供與中國民眾的同等待遇。

對台灣來說，可以分幾個方面來談，一是企業，鼓勵台資前往投資，可以吸取資金、經驗，另一是個人，獎勵個人前往工作，可以取得人才，當然最終受影響的是台灣這個社會、這個國家，從人才到企業，慢慢被掏空。

怎麼說呢，首先，中國的交流方式將跳過官方，直接接觸台灣民眾。從這次花蓮震災就可看得出來，中國已跳過海基、海協兩會，直接跟花蓮縣政府表達善意。而這些惠台措施，更是明顯直接「給利」台灣民眾。

台灣人才出走已司空見慣，中國對台的挖角更從高科技業轉向服務業，從高階人才挖到第一線人才，可以說，台灣產業鏈從上到下、從軟體到硬體一路流失。台灣不是沒有人才，而是人才沒有舞台，舞台在哪，他就往哪走，也是理所當然的事。

但企業就要擔心了，惠台措施表面看起來對人民有利，對國內企業有害。經營企業成不成功，靠的是人才。沒了人才，什麼都做不來，中國的挖才力道之猛，會讓台灣企業陷入人才荒。而企業也不能坐以待斃，也要尋求出路，哪裡有利基就往哪跑。那麼，最終被掏空的是誰？很明顯地，如此一來，台灣經濟會慢慢衰退、被邊緣化。

政府不能對此惠台措施等閒看之，大措施是會擊敗小確幸的，必須制定對的政策，把投資環境塑造好，企業願意投資、創造就業機會，進而願意加薪，別再讓人才外流，也從法律鬆綁，塑造引進外來人才的環境，這樣台灣才能走入良性循環，才是全民之福。

來源：《理財周刊》 915 期

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