狗年迎新局　買房旺好年

【文 / 住展雜誌】

每到新的一年，每個人都有新的展望。而今年生肖年適逢狗年，我們總是說狗來福、狗能帶財，不論這是不是個迷思，我們總是希望是個好年；不管您今年的展望是想要買到新房子、想要賣出更多房子，都希望您能夠圓滿實現。

今年，確實有些不一樣。在元月，外資大舉匯入台灣，股匯出現巨量拉抬，台幣匯率升抵相對高點，一度有升破二十九元大關的氣勢；股市方面，台股大盤加權指數攻高升破一萬一千一百點。

在正常情況下，股匯市一片紅通通，對房市會有正面幫助。一來，台幣大升值，市場上會產生『資產升值』的聯想，資產題材會成為新話題；二來，台股持續站在萬點之上，以往大家有句話說『股、房連動』，股市好就能帶動房市。即使股匯大漲不能帶動房價上漲，那起碼也不會替房市捎來負面消息，還是值得正面看待。

另一方面，立法院三讀通過為公務人員加薪三％，一般預期會刺激民間加薪意願，今年全民薪資成長應可預期，這或許是許多民眾最想聽到的好事。

所以，狗年一開始就有許許多多的好兆頭，相信大家對今年會更有信心；有信心，買房就更有決心！趁今年看房、買房，將是值得考慮的一件事。

至於今年買房該去哪買？該怎麼買最划算？我們特別企劃新春買房專題三連發：第一發「新重劃區買房三箭齊發」，揭露今年新興重劃區優缺點，讓您提早篩選布局，贏在起跑點。

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由於每年二、三月期間，《住展》總是會深入企劃特別的專題，因此本期（四三一期）將是雙月合刊號，下期（四三二期）為四月一號出刊。敬請舊雨新知，不吝指教，祝您新春賞屋愉快！

本文摘自 2018 年 2 月 5 日出刊之《住展雜誌》431 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「2018 完工重大建設一覽」、「在地建商力抗房市寒冬」、「凶宅，和您想的不一樣！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 431 期

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