科班生最愛金控與產壽險公司排行榜

文●黃晴冬

去（2017）年底台版監理沙盒法案《金融科技發展與創新實驗條例》三讀通過，有了創新空間，金融與科技業蓄積已久的能量有望在今年爆發！

多元人才需求孔急，金融業徵才不再侷限於財金背景，跨領域者也很受歡迎。而擁有雙專長的人更是吃香，肩負教育責任的校園，深知培育多元能力的學生是提高競爭力的不二法門，紛紛跨界合作成立金融科技研究單位。

本次調查執行時，台灣有 16 家金控公司、22 家壽險公司與 18 家產險公司，不僅畢業生眼花撩亂，企業搶才也競爭激烈。員工就是為企業勇闖戰場的士兵，企業獲得求職者的喜愛，就更有機會尋覓到骨骼精奇的練武奇才，有朝一日培養成猛將，就能帶領團隊馳騁沙場！

《現代保險雜誌》今年第 24 度執行「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」，對象包含全國 40 所大學的金融、財管、保險、精算…… 等系所（包含 42 個學系與 29 個研究所）應屆畢業生，共回收有效問卷 2,581 份。

勾選率富邦獨破 4 成 國泰進步王 增近 5 個百分點

科班生最想在名片印上的金控公司名字就是「富邦金控」，以 43.5％的勾選率再連霸；不過今年流失近 2 個百分點，是前 5 名唯一衰退者。國泰金控 35.3％坐穩第 2，更爭氣的是大增 4.94 個百分點，以第 2 名成績獲此次最佳進步獎，實屬不易，去年國泰金稅後獲利約 568 億元，年增 18％居金控之冠，新鮮人觀其未來，一圖在獲利穩健的公司好好磨練。而往年的進步王玉山金已連 4 年提升排名，因國泰這堵高牆聳立在前，今年止步第 3，其後依序是元大、中信、臺灣金控，前 6 排名不變。

產險前 5 名強者恆強 富邦 24 度奪冠 連霸與榜同行

富邦產險在此項調查開始就盤據龍頭，連冠紀錄「與榜同行」，雖去年勾選率跌出 5 字頭，今年又回彈到 52.6％，2 名學子就有 1 個想擁抱富邦。除此之外，今年新光產險 23.6％、國泰世紀產險 20.9％皆翻越 2 字門檻，表現都比去年好；而去年南山初自「美亞產險」更名，挾著南山人壽的品牌優勢一舉躍入榜單第 5，靠自身努力今年再增加 1.63 個百分點的勾選率，排行第 4。

學子最愛壽險業三強 富邦、國泰、南山

一般民眾對壽險從業人員第一印象就是業務員，但科班生的選擇可不只跑外勤，對於業務招攬沒什麼興趣的學子，也能在內勤工作找到自己的一片天。

金融保險業的起薪在各行業居前段班，年終獎金向來也是所有行業中最有看頭的，不管內勤或外勤，都希望公司發大財，讓員工吃甜甜好過年，家大業大、獲利表現佳的壽險公司更能吸引學子投入。

富邦、國泰、南山堪稱學子心目中壽險公司的三強，今年也穩坐內勤、外勤排名前三，但內勤組富邦今年勾選率 48.9％；而國泰挺進 4 成勾選率，比去年大增逾 7 個百分點，進步幅度不可忽視。南山以 23.4％位列第 3，與去年持平。

自由填答保經代 學生最常寫這 9 家！

想投入保險業，並非只有保險公司這條路，全台壽險業務員登錄人數突破 37 萬名，其中保經代約 15.5 萬人，占 4 成 2；從壽險保費收入來看，則有 6.37％來自保經代。

保經代公司名單無法一一盡錄問卷中，因此該調查採開放式填答，能在學子心中留下印象並願意寫上公司名字，相當不容易。今年科班生寫出的保經代公司共 45 家，其中依公司筆劃排序大誠、太陽、公勝、台中銀、台名、永達、磊山、磐石、錠嵂等 9 家出現率最高，不少熟面孔已非首次登榜，如錠嵂已蟬聯 7 次第一。

網路原住民 不脫電視影響 金融機構躍升第 3

本次填答學生已是 8 年級生中段，對電腦科技不陌生，堪稱「網路原住民」，不過，即便從小開始接觸網路，電視這個傳播媒體仍在學子心中占有難以撼動的地位。談到科班生認識企業的管道，有 6 成 2 是來自於電視；網路則近 5 成 6 居第 2。學子較青睞的公司中，確實前段班多是媒體寵兒，舉凡經營獲利、企業增員、公益活動、發放年終獎金…… 這些新聞不斷地更新學子們腦海中的資料庫，讓企業形象更加豐沛。

富邦蟬聯 4 冠王 前段班喜好度普遍成長

「好感度」無法用數字量化，需要打造品牌整體形象，才有辦法深入學子的心。今年富邦在 4 個獎項都獲得第 1，為連冠紀錄再添一筆，其年輕化、活力形象備受肯定，成為最受新鮮人青睞的品牌，背後付出努力與宣傳策略值得同業參考比較。而從整體來看，去年位居調查前段班者，今年勾選率提升的幅度普遍較大，有強者愈強的趨勢；反之原先在中段班以後的公司，更容易流失學子的支持。

NBA 球星提姆 ‧ 鄧肯（Tim Duncan）自 1997 年被馬刺隊以一支狀元籤下定，從此助馬刺隊奪下 5 次總冠軍，貢獻 19 年職業生涯直到退休，選才、留才之重要不言可喻。但人力市場並非職業籃壇，無法透過選秀抽狀元籤一搏樂透的機會，既然如此，企業更應提升在學子心中的好感度，吸引年輕新秀上門投效，誰知哪天新秀不會化為龍鳳，翱翔天際呢。

來源：《現代保險健康理財》 351 期

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