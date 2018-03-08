能源局：印發2018年能源工作指導意見 加快推進油氣改革

據國家能源局網站3月7日消息，能源局發布《2018年能源工作指導意見》，提出全國能源消費總量控制在45.5億噸标準煤左右。非化石能源消費比重提高到14.3%左右，天然氣消費比重提高到7.5%左右，煤炭消費比重下降到59%左右。全國能源生産總量36.6億噸标準煤。煤炭産量37億噸，原油産量1.9億噸，天然氣産量1600億立方米，非化石能源發電裝機達到7.4億千瓦、發電量達到2萬億千瓦時。

《2018年能源工作指導意見》提出，有序推進天然氣利用。推動建立天然氣産供儲銷體系，加快國内天然氣增儲上産，全力推進天然氣基礎設施互聯互通，完善天然氣儲備調峰體系。有序發展天然氣分布式能源和天然氣調峰電站。以京津冀及周邊地區、長三角、珠三角、東北地區為重點，按照統籌規劃、循序漸進、量力而為、以氣定改的原則推進“煤改氣”工程。穩步推進天然氣車船發展和加氣(注)站建設。加快推動天然氣價格改革，推廣天然氣用戶與氣源方直接交易，消除或減少工業用戶和民用用戶在輸配價格和終端氣價上的交叉補貼，降低天然氣綜合使用成本，落實天然氣接收和儲運設施公平開放。

意見指出，加快推進油氣體制改革。貫徹落實《中共中央 國務院關于深化石油天然氣體制改革的若幹意見》，研究制定相關配套政策和措施，推動油氣管網運營機制改革，理順省級管網體制，加快推動油氣基礎設施公平開放，完善油氣儲備設施投資和運營機制。推進四川、重慶、新疆、貴州、江蘇、上海、河北等地方油氣體制改革綜合試點及專項試點。加快推進油氣管網建設。加快油氣主幹管網、區域性支線管網和配氣管網建設，完善LNG接收站布局和配套外輸管道。增強中石油、中石化、中海油等企業管網互聯互通，實現應聯盡聯、應通盡通。

指導意見還提出，研究編制2050年能源發展戰略綱要，深化能源領域重大課題研究，明确2020年、2035年、2050年等重要時間節點的階段性目标和路線。加強能源統計分析和發展形勢研判，推動能源大數據平台建設，探索建立規劃實施信息采集和共享機制。組織開展“十三五”能源規劃實施中期評估和調整工作，建立和完善能源規劃實施監測和評估機制，全面評估規劃主要目标、重點任務、重大工程的落實情況，并做好規劃中期調整，完善相關政策和措施，推動規劃有效實施。

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