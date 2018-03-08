中國奧園(03883-HK)收購西半山舊樓

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海航事件後，內房來港投地速度稍放緩，並透過其他渠道吸土儲，中國奧園地產(03883-HK)首度進軍本港，正收購西半山舊樓燕貽大廈，斥約8000萬元購入大廈數伙，擬重建發展。 燕貽大廈位於西半山羅便臣道63至67號，為一幢已有51年樓齡的住宅物業，落成於1967年，合共32個單位，樓高8層，每層設4伙。 最貴呎價2.6萬 3043萬元售 土地註冊處資料顯示，近日燕貽大廈錄得3宗成交，單位分別位於1樓A室，4樓B室及7樓C室，成交價介乎2,851.3萬至3,042.8萬元，總價合共8,002.1萬元，其中以4樓B室的收購呎價26,413元最貴，單位作價3,042.8萬元，面積1,152平方呎。參考屋苑附近一幢40年樓齡的屋苑瓊林閣，最近一宗二手成交呎價約1.61萬元，是次收購呎價較市價高約6成。 現場觀察所見，燕貽大廈前方被不少物業遮擋，相信日後重建景觀以望樓景為主。大廈地盤面積約1.09萬平方呎，以最高地積比率約5倍計算，可重建樓面約5.45萬平方呎。 買家以益明國際有限公司名義購入，公司董事包括郭梓文、郭梓寧及鍾平，三位都是中國奧園地產的董事會成員，其中郭梓文是集團主席兼執行董事。資料顯示，中國奧園地產創立於1996年，及後在2007年於香港上市，在內地主力經營地產業務，自2015年起開始進軍海外市場，包括澳洲悉尼、加拿大溫哥華及多倫多。而其在內地的房地產業務以珠三角一帶較多，包括住宅發展、商業及酒店項目均有涉獵。 去年曾入標 投馬鞍山住宅地 資料顯示，中國奧園地產在去年亦曾經入標競投本港馬鞍山白石住宅地皮，但最終鎩羽而歸。 西半山有不少舊樓，而其地段亦屬傳統豪宅區之一，故不少舊樓亦受到發展商的垂青，密密收購部署日後重建發展。新地(00016-HK)旗下巴丙頓山，為區內最新推出的重建項目，項目暫時售約15伙，平均成交呎價約3.3萬元。 內地發展商近年積極進軍本港房地產市場，除了投官地外，他們亦開始透過在二手市場如併購舊樓，增加土地儲備。例如內房龍頭發展商之一雅居樂(03383-HK)近月便收購了九龍塘龍圃別墅及鰂魚涌英皇道合作社舊樓單位，合共涉逾11億元；招商局資本夥拍興勝創建(00898-HK)購入葵涌中央工業大廈。亦有內房透過公司股權轉讓方式向其他發展商購入官地，以內地龍頭發展商之一恒大地產(03333-HK)最矚目，以約65億元向恒地(00012-HK)購入屯門管翠路地皮。 來源：經濟日報