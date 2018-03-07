大彰化風電重砸3800億資金 沃旭將以自有資本與擔保融資挹注

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (7) 日表示，在台投資的「大彰化離岸風電計畫」資金將來自企業自有資本，及母公司 Ørsted A/S 所提供得全額擔保，向台灣本地金融機構取得新台幣融資，其 4 個風場所需資金共新台幣 3800 億元，相當於台灣高鐵初期的建置成本。

沃旭能源集團財務長 Marianne Wiinholt 表示，該風電計畫 4 個風場共需 3800 億元的資金，約為台北 101 建造成本的 2 倍，相近於台灣高鐵的初期建置成本，其中，相當大部分將直接用於開發在地供應鏈，以支持風電計畫的開發、建設與維運，這項投資也將在未來 30 年內，持續讓大彰化地區受益。

沃旭能源擁有堅強財務能力，據悉，丹麥政府持股沃旭 50.1％，且其擁有 BBB + / Baa1 的投資級評等，Marianne Wiinholt 指出，該風電計畫資金將來自企業自有資本，及母公司 Ørsted A/S 所提供的全額擔保，向台灣本地金融機構取得新台幣融資，此財務結構已取得台灣本地銀行與外商銀行的認同。

此外，沃旭表示，未來若取得主管機關許可，擬在台灣參與新台幣計價的綠色企業債券市場，為台灣離岸風電產業挹注大量資金，協助落實 2025 年建置 3GW(十億瓦) 離岸風電的發展目標。

沃旭主導開發的大彰化離岸風電開發計畫位於距離彰化海岸 35 至 60 公里處，包含東北、西北、東南、西南等 4 個風場開發案，總裝置容量預計達 2.4GW，取得相關許可後，該計畫第一個風場陸域建設工程預計於 2019 年啟動，未來大彰化 4 個離岸風場建置完成並正式營運後，將可提供 280 萬個家庭所需用電。