沃旭：預計Q3簽署離岸風電首座陸上變電站EPC合約

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (6) 日在彰化舉辦離岸風電本地供應商說明會，沃旭表示，若「大彰化離岸風電計畫」4 座風場能順利在今年上半年通過遴選，預計第 3 季就可完成首座陸上變電站 EPC 合約簽署，並於 2019 年開始建造。

沃旭今日舉辦離岸風電本地供應商說明會，除邀請在地企業參與外，也邀請來自丹麥的中小企業組織 DWP 風電供應商平台。

沃旭表示，從民生服務業到工業等企業，都能受惠於大彰化離岸風電計畫帶來的採購需求與商機，包括支持風場建造與維運階段的餐飲、飯店住宿與交通等生活服務，及從開發和建造前期便開始的醫療保險、法務和金融服務、工具製造、電力相關、廠房建造、海上及陸上工程、建造及服務業等。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文指出，大彰化離岸風電計畫 4 座風場若在今年上半年通過遴選，預計第 3 季將完成價值逾 30 億元的首座陸上變電站 EPC 合約簽署，並於 2019 年開始建造，他表示，屆時將有更多與在地供應商合作的機會，也期待更多具潛力的中小企業加入離岸風電產業。

與沃旭合作密切的 DWP 風電供應商平台總經理 Lene Skovsgaard Sørensen 表示，相當樂意協助彰化縣政府建立風電供應商平台，有效串聯所有資源及在地機會，讓彰化離岸風電能蓬勃發展。

沃旭主導開發的大彰化離岸風電開發計畫位於距離彰化海岸 35 至 60 公里處，包含東北、西北、東南、西南等 4 個風場開發案，總裝置容量預計達 2.4GW(十億瓦)，取得相關許可後，該計畫第一個風場陸域建設工程預計於 2019 年啟動，未來大彰化 4 個離岸風場建置完成並正式營運後，將可提供 280 萬個家庭所需用電。