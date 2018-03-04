離岸風電環評審查通過 沃旭捧商機向在地供應商招手

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 主導開發的「大彰化離岸風電開發計畫」日前已通過環保署環評大會審查，正式完成環評階段，沃旭也更積極推動開發腳步，加速建構在地供應鏈平台，並將於本周二 (6 日) 舉行離岸風電本地供應商說明會，向在地廠商說明採購需求與商機。

沃旭主導開發的大彰化離岸風電開發計畫位於距離彰化海岸 35 至 60 公里處，包含東北、西北、東南、西南等 4 個風場開發案，總裝置容量預計達 2.4GW(十億瓦)，預計今年取得相對應電網容量，2019 年底以前取得離岸風場籌設許可，之後簽署購售電合約，以確保躉購電價。

通過環評審查前，沃旭便已積極尋求在地供應商，盼能建構完整的在地供應鏈平台，目前已與中鋼 (2002-TW) 簽署 MOU，將協助中鋼建立合格水下基礎結構本地供應鏈，計畫讓其從 2021 年起，開始供應大彰化離岸風電計畫建設工程，除中鋼外，穩晉港灣工程也將成為沃旭離岸風電計畫的離岸電纜安裝商。

國內離岸風電人才的培育，也是沃旭關注的環節，沃旭已與國立高雄科技大學簽署合作意向書，擴大產學合作，協助培育在地海事技術人才，畢竟除供應鏈的建置外，缺乏相關經驗人才也是當前離岸風電產業面臨的難題。

未來在取得相關許可後，大彰化離岸風力發電計畫第一個風場陸域建設工程預計將於 2019 年啟動，未來大彰化 4 個離岸風場建置完成並正式營運後，將可提供 280 萬個家庭所需用電，並創造數千個工作機會。

