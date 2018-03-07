日本央行開始談論退出寬鬆 日股怎麼辦？

截至 3 月 2 日，日經指數（Nikkei 225）從 1 月 23 日的 26 年來最高點下跌了 8.6%；同期的東證股價指數（Topix）更是比 1 月 23 日的高值縮水了 14.8%。

此前，美股深度回調，日本央行行長透露 2019 財年或將退出寬鬆，日元兌美元持續升值。在當前情況下，2018 年的日本股市會怎麼走？會否自此「一蹶不振」？

日股下行風險隱現

近期的一系列市場動向表明，日本股市在未來一年中的下行風險有所增加。

上周，日本央行稱，將會在 2019 財年左右考慮退出量化寬鬆策略。當時機來臨時，日本央行會與市場討論退出策略。

芝商所（CME Group）資深經濟學家 Erik Norland 認為，日央行如果退出量寬，將對日本股市構成下行風險。隨著日本央行減少股票購買量，日本股市能否繼續上漲將存疑。

另外，日股持續增長的另一個阻力是日元匯率大幅升值。近期強勢的日元勢必影響日本出口企業的利潤，從而對日本股市進一步上漲造成影響。

目前，美元兌日元已來到 105.5 左右，達 2016 年 11 月以來的最低水平，也造成東證股價指數（TOPIX 指數）在短暫回彈後，再度下跌。

此外，美股波動性衝擊不可忽視。美股因近期波動性回歸，對發達市場和新興市場股票和債券等都造成不小影響。

野村證券策略師 Takashi Ito 表示，美股暴跌之後，具有高流動性的日本股票受到了很大的衝擊，同時也受到了日元升值的衝擊。

基本面總體較樂觀

不過總體來看，日本經濟和股市的基本面仍較樂觀。日本經濟正經歷近 30 年來最長的連續增長期，且全球經濟正在同步復甦的階段，因此市場普遍認為日股受益於宏觀基本面，仍有上漲空間。

日本 Dalton Capital 的資深基金經理 Fumio Matsumoto 對路透表示，他預計日經指數將在年底達到 25000 點。他認為，高波動性和高殖利率並不意味著經濟放緩。過去表現優於大盤的成長性和低波動性股票可能會出現轉向，銀行和出口企業等價值股很可能會被抬高。

里昂證券駐東京策略師 Nicholas Smith 表示，日經 225 中近 70% 的公司業績超出分析師的預期。如從殖利率減去債券殖利率的角度來考慮，日本股市絕對是非常便宜的。

芝商所 Erik Norland 表示，雖然東證和日經指數過去幾年跑贏美股，但很難說它們估值過高。過去幾十年，東證和日經指數的表現仍大幅落後，日本股市現在仍相對便宜。

未來怎麼辦？

上周四，川普表示，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%，具體細節將於本周宣布。

面對貿易戰襲來，本周一，日本主要鋼鐵公司以及豐田公司的股票連續第四天下跌，川普的關稅計劃勢必對日本相關行業的出口商造成影響，進而衝擊日本股市。上周五，TOPIX 的賣空率創下歷史新高。

面對市場的不確定性，日股投資者又該怎麼辦？對於追求穩定收益的人來說，對沖就成了必要。

截至目前，日經 225 指數期貨、期權，以及近期在芝商所 CME Globex 上市交易的 TOPIX 期貨，都是投資日股時可選擇的對沖工具。其中，芝商所 TOPIX 期貨可在 CME Globex 上執行指數收盤基差交易（BTIC），市場參與者能實現相對基礎指數官方收盤價的基差交易，進行更有效的現貨管理。

日本交易所集團首席執行官 Akira Kiyota 表示，TOPIX 期貨為國際投資者提供了更高的流動性，以及更高效的價格發現機會。

『新聞來源／華爾街見聞』