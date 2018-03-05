日本勞工薪資漲幅低迷的原因分析 調薪1% 也「有感」？

日本目前振興經濟的首要解決問題為提升工資，日本經濟已連 8 季成長，但經濟學家預測，今年勞工的加薪幅度只有 1%，彭博社指出，日本薪資水平停滯不前的原因包含，女性及年長勞工增加、兼職勞工比例高、工會勢力薄弱與公司保留盈餘。

人口變化和女性工作比例上升

日本老化及萎縮的人口擠壓了勞動力市場，求職者與職缺比例，處於 1970 年代中期以來最低的水平，而失業率已降至 1993 年以來的最低程度。首相安倍晉三的的安倍經濟學計劃，鼓勵更多女性開始工作，以及年長人士重返職場，但這兩類勞工從事的工作大部份為低薪工作，因此拉低平均薪資。

非正式勞工

日本的勞動力市場分為正式勞工（具有完善的勞動法、更高的工資和社會保障福利）和非正式勞工（通常為低薪、低福利和較少工作安全的兼職勞工）。自 1990 年代日本經濟泡沫破裂以來，非正式勞工的比例已成長為整體勞動力的 35％左右，儘管兼職工資上漲的速度，高於其他類型的工作，但是薪資仍低於正式勞工的收入水平。

終身合約 / 長約

從過去來看，正式員工傾向於堅守同一家公司，因為大公司提供終生職位，日本人在他們的職業生涯中，較少更換工作， 他們在一間公司工作的平均時間為 12 年，而美國勞工的平均時間為 4.2 年。不願意換工作使這些原工降低薪酬談判的籌碼，儘管制度驅使，隨著工齡上升，資深員工的工資可能會有些微上漲，但總體上來說，公司的政策為保持工資下降。

公司囤積現金

儘管日本公司的利潤可能在上升，但他們顯然不願意用這筆錢來增加工資，根據日經新聞，截至去年 12 月的 5 年期間內，日本公司的保留盈餘已成長至超過 50%，2017 年最後一季，發送給員工的利潤比例為 43.9％。為了解決此問題，日本政府減少提高工資和投資支出的公司稅收，同時針對沒這樣做的公司提高稅收，但經濟學家認為，此舉影響可能有限。

弱勢工會

日本的工會大部份是公司等級，而不是由整個行業一起組成工會，因此削弱了談判能力。在下一輪的春季工資談判，日本工會聯盟 (Rengo) 的目標為，替 690 萬的會員爭取到加薪 4%，首相安倍則是呼籲公司將調薪幅度上調為 3%。