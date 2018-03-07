川普搖擺不定：密友稱其不排斥修改關稅 自己卻說「沒其他選項」

摘要：共和黨參議員 Perdue 與總統私下談話後稱，川普對改變關稅計劃持開放態度，美股午盤轉漲。稍後記者會上，川普卻稱關稅是修正美國面臨不公平貿易實踐的「唯一辦法」。但他和美國財長在內的三位高官都暗示，鋼鐵和鋁的全球關稅存在豁免可能。

原文首發於 3 月 7 日 03:56，現更新川普的白宮記者會細節。

本周美股盤中走勢可謂「跌宕起伏」，核心因素是美國總統川普對全球性鋼鋁關稅的態度。

周一，美國眾議院共和黨籍議長瑞安（Paul Ryan）公開反對全球性關稅，市場開始計價入川普或因黨內壓力無法執行這一計劃的可能性。但川普當日稱「立場絕不軟化」，製造了懸念。

周二，川普對關稅的態度再一次決定了美股的走向。午盤時，川普親密盟友之一、佐治亞州參議員 David Perdue 表示，在私下與總統對話後，認為川普對改變鋼鋁關稅計劃持開放態度。美股三大指數午盤由跌轉漲。

但川普同日會見瑞典首相勒文（Stefan Lofven）後，當着這位歐盟成員國代表的面對記者稱，歐盟一直是美國貿易的「難點」，歐盟一直對美國產品格外嚴厲，卻能向美國出售汽車。

他再度警告稱，如果歐盟要對美國商品實施報復，美國會對歐洲的汽車進口徵收 25% 的關稅。他也重申「正籌備對鋼鐵貿易徵收關稅」，並認為關稅是改正美國貿易問題的「唯一辦法」。

雖然美國財長梅努欽和白宮新聞發言人本周相繼表示，美國不是想打全球貿易戰，但川普一直將「貿易戰」掛在口邊。周二時川普稱，當美國與其他單一國家都存在貿易赤字時，貿易戰並不是那麼糟糕，「因為是他們輸、我們贏」。

美國的鋼鋁關稅豁免存在可能

不過川普周二重申，如果北美自由貿易協議 NAFTA 談妥，就沒理由對加拿大和墨西哥徵收關稅。一周內，包括川普在內的三位美國高官都表達了關稅豁免的可能性。

川普周一在推特和白宮記者會上均表示，只要有新的、公平的 NAFTA 協議簽署，加拿大和墨西哥兩國可被豁免在全球鋼鋁關稅之外。周二美國財長梅努欽在國會聽證中也重申了這個觀點。

此外，同屬保護主義鷹派的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅上周日在 CNN 表示，雖不會豁免任何國家，但對美國企業必須的某些特定產品，可能給予一定的豁免。總結來看，「定向」設置懲罰性關稅、不要打擊盟友國、針對特定的鋼鋁產品徵稅，成為美國各界的呼籲共識。

消費鋼鋁的行業代表建議定向徵稅

另有兩名知情人士透露，白宮全國經濟委員會主席科恩本周正召集消費鋼鋁的行業高官，到白宮與川普會談，着力強調全球性關稅對美國經濟和金屬下遊行業的就業傷害。華爾街見聞曾提到，科恩在白宮的地位不保，川普可能也想讓「全球主義派」的科恩儘快出局。

據 CNBC，代表 Alcoa（美鋁）、Vulcan 和力拓集團收購的加拿大鋁業公司（Rio Tinto Alcan）等 114 家業內巨頭的美國鋁業協會總裁 Heidi Brock，周二署名致信川普，敦促他更改關稅計劃，建議的替代方案包括專門針對中國鋁業過剩產能的政策，或對加拿大和歐盟等國生產商予以豁免。

信件指出，這一行業組織代表了美國境內 71.3 萬個就業崗位，「深度擔憂」全球性關稅對該行業的負面影響，擔心會弊大於利。信件認為，統一面向全球徵收 10% 的鋁進口關稅，很難解決中國大量過剩產能的根本問題，同時還會破壞遵守規則的核心貿易夥伴供應鏈。

Brock 表示，美國鋁行業組織認同總統想要振興美國鋁業的目標，但全球性關稅無法有效警戒中國，也會傷害支持了美國就業的核心貿易夥伴，而中國的過剩產能才是首要解決的問題。中國是對美出口鋁產品的第四大來源國，若鋁關稅「定向」針對中國，也會造成一定殺傷力。

而川普想要推行鋼鐵和鋁的全面關稅，也面臨國會共和黨內部的阻力。眾議院議長瑞安連續兩天公開表態，敦促白宮不要實行全面關稅，針對特定國家的「定向」關稅最為可取。參議院也有不少共和黨議員認為，可以在立法層面對白宮的關稅決策形成反擊。

『新聞來源／華爾街見聞』