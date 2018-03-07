聯準會高官：青睞今年升息三次 市場可能輕視了油價上漲風險

摘要：聯準會 (Fed) 達拉斯分行主席稱，美國接近或處於充分就業，應保持升息；能源企業對長期項目投資減少，油市可能因供應不足出現油價上漲，市場可能沒有怎麼在意這種風險。

一位聯準會高官認為，當前美國的就業形勢下，聯儲有必要升息，油市可能因供應不足出現油價上漲，但市場可能沒有怎麼在意這種風險。

美國時間 6 日本周二，Fed 達拉斯分行主席 Robert Kaplan 接受 CNBC 採訪時表示，他青睞今年升息三次，行動宜早不宜遲。他認為，美國處於或接近充分就業狀態，今年失業率會跌向 3%，這種形勢下應保持升息。

Kaplan 預計，未來幾年石油市場將保持「脆弱的平衡」，但可能遭遇供應不足帶來的油價上漲。因為美國頁岩油供應會隨油價漲跌波動，在頁岩油產量推升美國石油總產量的同時，能源企業卻能長期產油的大項目投資卻減少了。這造成供不應求的風險。他認為市場可能並沒有太考慮這種風險。

上周川普宣布要對進口鋼鐵和鋁產品施加關稅，Kaplan 說這可能給美國同墨西哥和加拿大的貿易關係產生「某種令人害怕的影響。」不過，考慮到與這些國家保持強有力的貿易關係符合美國的利益，他對真正落地的政策感到樂觀。

Kaplan 今年沒有 FOMC 投票權，2020 年投票權輪到他。華爾街見聞此前提到，去年 12 月聯準會公布的利率預期點陣圖顯示，當時大多數聯準會官員預計今年總共會升息三次。但最近市場越來越預期今年聯儲可能升息次數達到四次。

上周二新任聯準會主席 鮑威爾在眾議院作證時稱，「預計將進一步逐步升息」，美國經濟展望維持強勁，市場波動不會阻止升息步伐。市場對升息四次的預期增強，10 年期美債殖利率重回 2.90%。

上周四，聯準會「三號人物」、紐約聯儲主席杜德利提到今年四次升息的可能。他說：「如果要升息四次，每次加 25 基點，我相信仍然是循序漸進的。」他指出，這將是十年前聯準會收緊政策時一半的激進幅度。

上周四鮑威爾在參議員作證時態度沒有上周二那麼明顯的鷹派意味。華爾街見聞此後提到，市場已經充分預計了三次升息的可能，CME 的聯準會觀察工具顯示，聯邦基金利率期貨市場預計升息四次的機率為 30%。

截至發文，目前 CME 的聯準會觀察工具顯示，若以每次升息 25 個基點計算，聯邦基金利率期貨市場預計預計，今年 3 月聯準會升息機率為 88.8%，在 3 月升息後 9 月再升息至少 25 個基點的機率超過 90%，在升息兩次後 12 月繼續升息至少 25 個基點的機率超過 70%，但在升息三次後 12 月再升息的機率只有 30% 左右。

『新聞來源／華爾街見聞』