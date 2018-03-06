舊金山Fed：殖利率倒掛仍能有效預測經濟衰退

據《彭博》報導，舊金山聯準會的最新研究顯示，一旦殖利率曲線出現倒掛，仍是經濟衰退即將到來的強大信號，即使目前美國的殖利率已屬超低水準，情況依然不變。

殖利率曲線倒掛，意即短天期債券利率高於長天期債券，成功地預測了 1955 年以來美國全部 9 次經濟衰退，指標領先時差為 6 至 24 個月。一些人認為，當前的情況不同，由於利率已經這麼低，平坦的殖利率曲線不見得代表美國的經濟擴張正陷入困境。

不過周一由舊金山 Fed 分行發布的定期經濟通訊中，發布的研究認為，長短天期債券的利差 (期限利差, term spread) 對於測預經濟衰退仍然有效，只是目前還沒有緊迫感。儘管這次美國的經濟擴張周期已經來到史上第 3，而殖利率曲線已相對平穩，但這不代表正處於經濟下滑的高風險。

研究者舊金山聯準會經濟學家 Michael Bauer 和 Thomas Mertens 表示，預測未來的經濟發展是一件棘手的，不過期限利差預測經濟衰退，仍能達到驚人的準確性。「雖然目前的環境有些獨特，但統計證據表明，期限利差的信號並未減弱。」

期限利差仍為正值（圖表取自彭博）

美國 1 年期和 10 年期國債殖利率利差，目前約為 0.8 個百分點，略高於 1 月初觸及的低點 0.64 個百分點，但距 15 年均值 1.75 個百分點仍相當遠。

兩人表示，截至 2018 年 2 月，預估經濟衰退機率為 11%，雖然機率比較高，但由於期限利差尚未接近零，依然沒有太大的衰退風險。

雖然研究中也曾將幾個其他的變項，納入電腦模型來考量，但發現這些變數不會改善簡單模型的預測能力。因此研究的 2 人相信，殖利率倒掛仍是用來預測經濟衰退時，最可靠的領先指標。