美科技股Q4盈餘動能很強勁 半導體成長動能續增

美股去年第 4 季財報已有 9 成多企業公布財報，根據 Bloomberg 資料顯示，S&P 500 成份股的獲利年增率為 16.1%，約 74% 企業獲利優於預期，其中以能源、原物料、電信及資訊科技等表現較佳，獲利年增率分別為 111.5%、39.8%、36.4% 及 20.5%。凱基投信認為，科技股財報多優於預期，產業盈餘動能仍強，逢回就是加碼布局的良機。

凱基雲端趨勢基金經理人徐煒庠表示，科技股各次產業族群財報表現多整齊亮眼，其中半導體業的獲利年增率高達 49%。花旗研究預測，資訊科技業今年將提高資本支出 16%，達 876 億美元，重點在半導體設備、網路軟體與服務。

徐煒庠表示，半導體產業展望佳，除了既有智慧裝置、資料中心等應用，包括物聯網、車聯網、AI 等新發展趨勢，都是半導體產業維持良好成長的驅動力，其中與 AI 相關的半導體市場規模預估將在 5 年後擴增 10 倍至 330 億美元，另外，半導體廠加大投資、製程升級，也有利於增添半導體設備股未來成長動能。

徐煒庠表示，美國稅改對科技股的影響，以海外匯回資金為主要貢獻，統計標普 500 指數成份企業中，科技公司擁有高達 60% 的現金存於海外，在一次性的現金匯回稅率由 35% 大幅降至 15.5% 後，有利於科技業將海外現金匯回，做為包括股票回購、增發股利、汰舊換新設備及增蓋新廠等用途，除有利提升科技業企業獲利，也看好科技股本益比有上調空間。

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