美股盤後─貿易戰擔憂有減緩跡象 道瓊大幅收高336點

由於貿易戰擔憂消退，美國股市週一收高，清除了早場的跌幅。道瓊早場一度下跌逾 150 點。

分析師說，與關稅有關的 Caterpillar 與哈雷機車股價上漲，顯示該問題將可獲得外交解決。此外，川普有關 NAFTA 協定的談話，顯示他具有彈性。



道瓊工業平均指數收高 336.70 點或 1.37% 至 24874.76。

Nasdaq 指數收高 72.84 點或 1.00% 至 7330.70。

S&P 500 指數收高 29.69 點或 1.10% 至 2720.94。

費城半導體指數收高 12.08 點或 0.89% 至 1375.86。

川普在關稅問題上，似乎開啓了協商大門。在週一上午的系列推文中，川普說，只有在新的且公平的 NAFTA 協定獲得簽署的情況下，才會取消鋼與鋁關稅。他並說墨西哥必須更加努力，停止讓毒品進入美國。

此外，眾院議長 Ryan 說，他極為擔憂川普的貿易計畫。若川普在關稅計畫上，一意孤行，國會領袖不排除採取行動的可能性。

川普上週宣布，將對進口鋼課徵 25% 關稅，進口鋁課徵 10% 關稅。該消息促使投資人擔憂可能引發全球貿易戰，世界領袖亦譴責川普總統的此一決定。歐盟更對哈雷機車與其他美國商品課徵關稅。

上週四，川普宣布關稅消息後，股市下跌，道瓊收低 420 點。S&P 500 與 Nasdaq 亦下跌。

分析師說，若川普總統採行保護主義，股市可能恢復空頭走勢。比較可能的是，若市場持續對他的保護主義反應不佳，他可能會讓步。

美國，墨西哥與加拿大官員今日進行此一回合最後一日的協商。加拿大與墨西哥均威脅說，如果美國採取鋼與鋁關稅的行動，就將進行報復。

分析師說，市場可能必須反應 NAFTA 談判失敗的可能性。

經濟數據方面，美國 2 月服務業採購經理指數顯示，企業活動擴張上升到了六個月高點。