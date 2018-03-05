美股剋星鮑威爾？上任、發言 股市均大跌

鮑威爾 (Jerome Powell) 接替葉倫成為美國聯準會 (Fed) 主席當天，道瓊指數下跌了約 1000 多點；此外，上週鮑威爾於國會發言後，美股也都下跌，令人懷疑，鮑威爾是否為「美股剋星」。

儘管金融市場的日常變動並不能反映當前經濟狀況，但過度波動代表 2018 年及經濟政策不確定因素過大。隨著經濟到達貨幣寬鬆 QE 的第 9 個年頭，市場將給鮑威爾與 Fed 帶來更多新的挑戰。

鮑威爾在他的參議院證詞中提道，在前任主席葉倫的「領導」下，失業率下滑、職缺成長、經濟也穩固上揚。在葉倫的前任主席 Bernanke 就開始實施的貨幣寬鬆政策到了鮑威爾便成了較鷹派的表現，提道預計今年美國將升息 4 次之多。在美國 1 月份 CPI 高於預期的成長 0.5%、就業成本指數 (薪資) 提升 2.6%、及美稅改案的帶動下，認為升息的時辰還是會依照通膨曲線邁進，以防止熊市的到來。

為川普指派的官員，鮑威爾也將試圖「滿足」川普對於低利率的意願，使 2 次國會的言論有點自相矛盾。一下子認為今年的通膨應逐漸成長，爾後又提道「數據未顯示薪資通膨正在成長」。

解決經濟與政治問題的需要獨立的 Fed 及強而有力的領導能力。儘管鮑威爾的任命被視為延續了葉倫的政策，但他將成為近 40 年來第一位掌握最重要經濟決策機構 - Fed - 的非經濟學家。因此，維拉諾瓦大學經濟學教授 Victor Li 認為，鮑威爾必須利用其專業投資銀行家的知識，根據合理的經濟原則做出決策，而非希望討好所有人。以實現 Fed 的任務，並持續經濟的增長與低通膨的目標。