【全國兩會】發改委副主任何立峰：中国未来消费市场前景非常可期

據新華網報道，十三屆全國人大一次會議新聞中心今日舉行記者會，邀請國家發改委主任何立峰、副主任張勇、副主任寧吉喆就“創新和完善宏觀調控，推動高質量發展”相關問題回答中外記者提問。

何立峰表示，在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，按照中央經濟工作會議決策部署和《政府工作報告》提出來的具體要求，我們一項一項抓落實：消費方面，能夠保持消費繼續穩步增長。估計隨著今年各種新興產業的發展和現代服務業的發展，消費對經濟增長的拉動力有可能還會接近甚至超過60%。投資方面，現在抓緊出台和采取一系列的措施促進實體經濟投資。從現在的經濟活躍度和其他方面指標綜合分析，我們預計今年各方面補短板的投資，包括民營企業、社會資本在這方面的投資還會加大力度，對經濟增長的貢獻率還會保持在三分之一左右。外貿進出口方面，中國經濟已經深度融合到世界經濟當中，只要世界經濟能夠走出2008年國際金融危機的陰影，保持平穩增長，中國對外貿易進出口應該還是可以保持穩定的增長，對中國經濟增長的貢獻率還會保持8%到9%左右。今年11月份，我們要在上海舉辦首屆中國國際進口博覽會，既彰顯了中國深度融入世界經濟的決心，將實行更加開放的政策，中國的開放大門會越打越開，同時也表明我們有決心也有信心繼續提高中國的中等收入群體的消費水平，消費規模會有新的擴大，我們打好三大攻堅戰之後，貧困人口也會逐步向中等收入邁進。所以，中國未來消費市場的前景非常可期，我們對今年經濟增長實現6.5%左右的目標充滿信心。

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