利福旗下銅鑼灣崇光2次促銷 完成全年近3成生意額

銅鑼灣崇光百貨，為內地旅客喜歡的購物熱點之一。於2017年崇光百貨先後兩次進行促銷活動，結果大收旺場，17日內做成的生意額已完成全年近3成的業務!

利福國際(01212-HK)執行董事劉今蟾於2017年業績報告指出，2017年銅鑼灣崇光收入佔集團銷售所得款項總額 84.8%。門店分別於2017年5月及11月舉行一連17天的標誌性「感謝周」周年活動再次廣受顧客歡迎。半年一度的推廣活動錄得破記錄的業績，兩次總銷售收入分別達 109.23億港元及 132.47億港元。兩項活動的銷售額合共佔2017年度門店總銷售收入約 27.8%。

受惠於暢旺的股票及物業市場，香港零售市場穩步復蘇，已翻新的銅鑼灣崇光旗艦店銷售額在第三及第四季均錄得按年增長，於下半年錄得銷售增幅足以抵銷2017年上半年錄得銷售下跌。銅鑼灣旗艦店錄得銷售收入同比增加4.3%。儘管年內整體客流量於鮮品館超級市場翻新期間受到嚴重影響，惟銅鑼灣崇光逗留購買比率維持於34.1%的穩定水平，而平均每宗交易額則由794港元上升至864港元。

為進一步鞏固銅鑼灣崇光作為香港其中一個標誌性地標的地位，集團安裝於銅鑼灣崇光店正面對外牆戶外全高清LED廣告屏幕CVISION於2017年10月正式啟用，有助提高集團推廣活動效益。

立於尖沙咀的崇光百貨，在化妝品和護膚品的強勁銷售推動下，繼續表現出色，年內錄得強勁增長，銷售收入同比升22.3%。其中化妝品及護膚產品銷售額，佔整個尖沙咀崇光總銷售額約 60%。年內，尖沙咀崇光的平均每宗交易額、客流量及逗留購買比率均有所上升。尖沙咀崇光的五月及十一月「感謝周」活動銷售增長驕人，並於十一月活動中錄得收入約3.676億港元，同比增長32.8%，超越銅鑼灣崇光之銷售增長。

利福國際2017年度業績，股東應佔利潤32.99億港元，同比增長107.5%；當中來自持續業務股東應佔利潤同比增長79.6%至近28.75億港元；末期息每股34.3港仙，同比持平；每股盈利1.79港元，升79.6%；收入增長6.7%至102.48億港元。

期內集團利潤顯著增加，主要來自在建投資物業錄得重估盈餘6.87億港元；2017年4月以12.93億港元出售利福地產59.56%權益錄得一次性收益；投資淨收入增加3.67億港元；以及2017年度錄得利息費用較2016年度減少2.42億港元。

啟德項目於2017年12月開展奠基工作，兩幢商業大樓建設施工正式開始。該項目預期於2022年竣工，屆時東啟德將提供全新崇光百貨店及其他商業餐廳娛樂配套設施。此外，集團SOGO Rewards奬賞計劃，至2017年底擁有38萬名登認會員，年內來自會員銷售收入佔總銷售收入45.6%。

劉今蟾稱，2017年受惠於樓價及股價攀升帶來的財富效應，帶動本地消費意欲上升。由於本地需求暢旺及訪港旅遊業回温，香港零售市場於年內持續復甦。近月美元以至港元疲弱對香港有利，推動訪港旅客總人數於2017年上升 3.2%至5850萬 人次，其中來自中國內地的訪客錄得 3.9%增幅。於整個年度，香港的零售銷售按年上升 2.2%，而2016年則錄得 8.1%跌幅。奢侈品類商品（包括珠寶及手錶）銷售恢復增長，而百貨店銷售則按年上升 3.4%。

集團對2018年香港零售市道前景抱持審慎樂觀態度。展望未來，儘管本土就業市場強勁和訪港旅遊業持續回暖，但貿易保護主義、貨幣緊縮政策、以及金融市場可能出現大幅波動，或會窒礙市民消費意欲及訪港旅遊業。

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