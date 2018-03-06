小美手機攻美國 必須先搞定3大挑戰

《華爾街日報》報導，小米科技創辦人、董事長兼執行長在中國兩會期間宣布，小米最快在今年內進軍美國智慧型手機市場。

雷軍表示：「我們一直在考慮進軍美國，計畫在 2018 年底或 2019 年初進入該市場。」

目前小米已在美國銷售只販售物網設備，例如揚聲器、攝像頭和電子秤，但智慧手機尚未正式開賣，觸角伸入美國市場，無疑會讓小米成為更加國際化的品牌。

然而，進軍美國小米面臨的挑戰也不少，是否能在美國取得如在中國、印度等市場的成功，還得打上大問號。首先，要要面對蘋果和三星旗下知名品牌的主導地位。

其次，美國消費者習慣透過電信商選購手機、搭配電信方案，因此， 各大電信商是否願意與小米合作 ，會成為關鍵影響因素，由於大陸智慧手機供應商在美遭遇抵制，小米很難不受影響。

另外，「中國品牌」 也會是一項阻礙。美國的 FBI、中情局與國家安全局（NSA）最近才發出警告，勸告美國市民不要使用華為與 ZTE（中興）的手機產品，以免個人隱私資料被中國官方獲取。

華為原先預計在美國透過 AT&T 販售旗艦機 Mate 10 Pro，正因此警告消息，導致合作最後告吹，小米也恐遭遇相同問題，最後只能銷售無鎖的單機，對收益並沒有太大幫助。

雷軍坦言，要擴張海外市場並不容易，中國企業首先得花時間了解當地的法律和規範，以及搞清楚消費者的需求。針對如何因應山寨產品問題，他說，中國製造在過去 20 年內在世界各地已經出現很多優質品牌，要有更多好的品牌才能擊敗山寨產品。

IDC 2 月 1 日公布調查報告指出，2017 年第 4 季（10~12 月）全球智慧手機出貨量年減 6.3% 至 4 億 350 萬支，其中小米表現亮眼，出貨量暴增 96.9% 至 2,810 萬支，是前 5 大廠中唯一出貨量呈現增長的廠商，市占率也自去年同期的 3.3% 大幅躍升至 7.0% 位居第 4 位。