盤前財經大事搶先讀2018年3月5日

今日操盤前瞻

大立光發布營收

國光子公司本牧生技簽約

中國人大會議召開

中國 2 月財新服務業 PMI

歐元區 2 月服務業 PMI

OPEC 秘書長和美國頁岩油商會面

美國 2 月 ISM 非製造業指數

川普的關稅是很可怕 那麼該賣股票嗎？先等一會兒吧！

美國總統川普的關稅說法被指稱可能衝擊美國經濟成長，傷害股市前景，不過《福布斯》專欄作家認為這些都言過其實，因為這一切不過都只是過眼雲煙的口水戰。閱讀全文...

〈名師解盤〉美啟貿易戰台股 3 月上半月先抗壓 下半月電子拚反攻

台股上周受到 MSCI 權重微幅調降以及美股因為川普再啟貿易戰走跌拖累，金狗年新春行情受挫，單周下跌 96 點，K 線也翻黑。展望本周，法人指出，雖然有美國貿易戰問題，讓金融及傳產族群氣勢轉弱，多少也會影響了台股走勢，只要 3 月上半月指數順利縮腳，在費城半導體已率先回穩狀況下，電子股下半月有機會重新主導盤勢反攻。閱讀全文...

PCB 廠搶進汽車板布局 其實這個招數也不錯

精成科技 (6191-TW)1 日簽訂合約將以 35 億日元 (約新台幣 9.35 億元) 入主日本 PCB 廠 ELNA 公司，精成科技將於 4 月 2 日起接手該公司經營權，並將由精成科技 PCB 事業群昆山廠總經理楊其荺接掌營運的大旗，無異於透過購併的方式切入日本的汽車板市場。閱讀全文...

陸企高薪挖角竊密層出不窮 台灣科技廠的痛

中國大陸每當要大力發展某高科技產業時，最常見的手段就是從台廠挖角，順帶還可以享受帶投靠的高端技術及營業秘密，從半導體到記憶體、面板產業可說是無一倖免，南亞科 (2408-TW) 近年來仍深受大陸競爭對手挖走員工及竊密之苦，群創 (3481-TW) 除首度狀告惠科專利侵權，據指出，也對部分職員工提出控告，陸廠不擇手段挖人、搶技術的各種伎倆，一直都是台灣科技廠的痛。閱讀全文...

亞太洗錢防制評鑑逼近 金融業繃緊神經 紛砸重本拚過關

國際洗錢防制組織 APG 將於今 (2018) 年下半年來台評鑑，時程上，4 月份我國需先向 APG 提交國家法令遵循書面報告，其中包括公部分和私部門防制洗錢運作成果。若沒通過 APG 評鑑，除了國家面子問題，金融業等將直接面臨國際市場業務限制的命運，因此，金融業繃緊神經，除了大舉徵法遵相關人員，內部法遵風控更是動作頻頻。閱讀全文...