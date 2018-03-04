〈狗年企業徵才〉電信求才各展神通 AI、OTT、創新服務最熱門

電信業面臨傳統電信業務出現下滑的窘境，近年來紛紛往新事業發展，需要更多包括 AI、OTT、物聯網等創新服務的專業人才加入，今年電信三雄都將有大規模的徵才動作，不過，三大在求才上各有不同的策略，今 (3) 日登場的台大校園徵才博覽會，僅遠傳 (4904-TW) 參展，鎖定菁英計畫人才，至於中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 則未參與，而是透過不同的管道徵才。

可說是農曆年後首場大規模徵才活動的台大校園徵才博覽會每年都吸引廠商擺攤求才，從徵求人才的方向，也可以嗅出各廠商在未來的策略發展方向，以今年來說，包括 AI、物聯網等人才都是炙手可熱，電信業今年也是要積極擴增新血，因應發展新事業所需。

遠傳指出，迎接物聯網時代，因應資通訊產業快速轉型，面對未來市場在技術及產品的快速變化，對人才的需求與時俱進，培育資通訊產業的菁英專才更是重要的課題自，自 2016 年開始啟動人才培育菁英計畫，今年進入第 3 年，第一場校園活動由今日台大校園徵才博覽會揭開序幕。

遠傳表示，菁英計畫三大職缺包括資訊科技菁英、商業分析菁英、創新產品開發菁英，這項計畫是針對年輕菁英量身訂做的方案，透過 18 個月多元的培訓學習和主題專案的參與，快速培養成為資訊科技、商業分析、及創新產品開發領域的專業人才，今日由主管在現場解說，且有第一、二屆學長姐現身分享，暫定三大類菁英各為 6 名，在求才過程中，只要有符合條件的優秀人才都可以增額錄取。

除了菁英計畫，遠傳指出，在年度徵才規劃上，今年將對外招募 1000 名生力軍，積極布局商業分析、數位科技、AI、物聯網、資訊安全、雲端創新服務、電子商務、電子錢包、及資通訊相關服務。

中華電集團今年預計招募 1600 名新血，主要鎖定 AI、資安、大數據、IT 等領域，除對外招募外，也會自己培養；今年雖未參加台大就業博覽會，但將會有計畫參與北、中、南地區大專院校校園博覽會活動，招募所需人才。

台灣大指出，今年度將強力徵求資料分析師、應用系統工程師、資訊安全工程師、OTT 軟體工程師、新創服務業務發展及行銷人員、新創服務策略規劃人員、通路銷售 / 訓練規劃人員、通路 / 企業客戶業務代表、直營門市儲備店長等，除鎖定具有服務熱誠及創新精神各類有經驗專業人才，也歡迎社會新鮮人加入。