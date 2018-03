中國發展人工智慧意圖超越美國

在中國國家主席習近平的一聲令下,當地正興起了一股發展 AI(Artificial Intelligence,人工智慧)的熱潮;去年的 7 月間,中國政府就宣布,要大幅提升當地 AI 相關產業的總產出 (output),目標為:到了 2030 的時候,將高達 10 兆人民幣的總產值。美國與中國,是當前全世界 AI 發展的兩大最主要國家;然而繼美國之後,目前中國在這方面的發展─在政府大力的協助之下,似乎有後來居上的架式,儘管諸如:谷歌公司(Google Inc.) 的母公司 Alphabet Inc.(股票代號:GOOGL US Equity)、馬遜網路書店 (Amazon.com;AMZN US Equity) 等的跨國性大企業,早就投入發展,並在這個領域 (尤其是基礎的研究上) 保有著長時間領先的地位。







有後來居上架式



根據研究機構 CB Insights 的統計指出,在去年的時候,中國在新興的 AI 企業 (start-up) 所投入的金額,一口氣是大幅膨脹了達 10 倍,並以 70 億以上美元的規模,一舉超越了美國。相對而言,美國同一期間在這個方面,則僅增長了 24% 左右,而為 56 億 2000 萬美元左右。



另外,根據華爾街日報 (Wall Street Joural) 的報導亦指出,由於中國的消費者並不如西方人那麼重視自己的隱私權,這對於當地在從事 AI 發展的時候,也是個更為有利的條件;因為發展 AI,必須仰賴大量的個人相關數據(database)。



而除了隱私權的問題之外,法規上的限制,也有可能成為阻礙美國 AI 相關產業維持領先地位的一項因素。畢竟以中國政府為後盾,當地要全力發展 AI 的時候,是可以在各方面都全面性配合的;然身為民主體制的美國,就很難做到這一點。不過,美國的大企業在研究發展 (R&D) 上所投入的資金,遠非來自中國的同業足以比擬,則是有利於其在 AI 的發展維持領先地位的因素。







AI 類股行情好



儘管到現在為止,全世界 AI 主要的發展,還只是侷限在美、中,及歐洲等少數地區;但是其實,即便是目前 AI 的相關產業,就已經面臨著競爭激烈的情況了。除此之外,畢竟這個產業才剛萌芽,許多市場上的情況,目前其實都尚未明朗化;也就是說,現在的投資,短期間是不可能看到明顯的績效與獲利的。



然而,當今這種 AI 科技發展的新趨勢,卻被陸股視為是一個火紅的題材;並一相情願地相信,只要與 AI 兩個英文字母扯上關係的類股,必然具有潛力。中國的股民在從事投資的時候,就喜歡跟著當地政府的政策跑,卻不管實際基本面的情勢與細節;如此的態勢,很不幸的,只是一再地重演,分析師並未此提出了警訊。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』