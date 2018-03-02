中國發展人工智慧意圖超越美國

在中國國家主席習近平的一聲令下，當地正興起了一股發展 AI(Artificial Intelligence，人工智慧)的熱潮；去年的 7 月間，中國政府就宣布，要大幅提升當地 AI 相關產業的總產出 (output)，目標為：到了 2030 的時候，將高達 10 兆人民幣的總產值。美國與中國，是當前全世界 AI 發展的兩大最主要國家；然而繼美國之後，目前中國在這方面的發展─在政府大力的協助之下，似乎有後來居上的架式，儘管諸如：谷歌公司(Google Inc.) 的母公司 Alphabet Inc.(股票代號：GOOGL US Equity)、馬遜網路書店 (Amazon.com；AMZN US Equity) 等的跨國性大企業，早就投入發展，並在這個領域 (尤其是基礎的研究上) 保有著長時間領先的地位。







有後來居上架式



根據研究機構 CB Insights 的統計指出，在去年的時候，中國在新興的 AI 企業 (start-up) 所投入的金額，一口氣是大幅膨脹了達 10 倍，並以 70 億以上美元的規模，一舉超越了美國。相對而言，美國同一期間在這個方面，則僅增長了 24% 左右，而為 56 億 2000 萬美元左右。



另外，根據華爾街日報 (Wall Street Joural) 的報導亦指出，由於中國的消費者並不如西方人那麼重視自己的隱私權，這對於當地在從事 AI 發展的時候，也是個更為有利的條件；因為發展 AI，必須仰賴大量的個人相關數據(database)。



而除了隱私權的問題之外，法規上的限制，也有可能成為阻礙美國 AI 相關產業維持領先地位的一項因素。畢竟以中國政府為後盾，當地要全力發展 AI 的時候，是可以在各方面都全面性配合的；然身為民主體制的美國，就很難做到這一點。不過，美國的大企業在研究發展 (R&D) 上所投入的資金，遠非來自中國的同業足以比擬，則是有利於其在 AI 的發展維持領先地位的因素。







AI 類股行情好



儘管到現在為止，全世界 AI 主要的發展，還只是侷限在美、中，及歐洲等少數地區；但是其實，即便是目前 AI 的相關產業，就已經面臨著競爭激烈的情況了。除此之外，畢竟這個產業才剛萌芽，許多市場上的情況，目前其實都尚未明朗化；也就是說，現在的投資，短期間是不可能看到明顯的績效與獲利的。



然而，當今這種 AI 科技發展的新趨勢，卻被陸股視為是一個火紅的題材；並一相情願地相信，只要與 AI 兩個英文字母扯上關係的類股，必然具有潛力。中國的股民在從事投資的時候，就喜歡跟著當地政府的政策跑，卻不管實際基本面的情勢與細節；如此的態勢，很不幸的，只是一再地重演，分析師並未此提出了警訊。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』