〈MWC登場〉人工智慧搶盡風頭 研調估2022年8成智慧手機內建

2018 年世界行動通訊大會 (MWC) 將在下周開展，國際研究暨顧問機構 Gartner 認為，MWC 最引人注目將是人工智慧 (AI)，預估 2022 年智慧型手機中將有 80% 內建 AI 功能，遠高於 2017 年的 10%，另外，預估 2019 年 5G 智慧型手機出貨量將達 900 萬支，2021 年將增達 1.5 億支。

Gartner 指出，今年參加 MWC 的 Android 新機將具備更先進的螢幕和相機技術，尤其相機仍是產品差異化重點所在，例如三星最新款旗艦智慧型手機 Galaxy S9。

Gartner 預測，更多智慧型手機將搭載更先進的雙鏡頭配置、更高的低光源拍攝效能，並加強整合人工智慧 (AI) 功能以提供物件與人臉辨識的全新體驗。不過，目前智慧型手機上的人工智慧使用案例仍處於相當早期的階段。

Gartner 進一步預測會出現更新、更進步的生物特徵辨識驗證方法，以更順暢、自然的方式來驗證使用者，不只限於用單一手機驗證，還能跨裝置進行驗證；當安全技術結合生物特徵辨識、機器學習和使用者行為，智慧型手機的可用性和自助服務功能將大幅提升。

Gartner 預測在今年 MWC 廠商推出的智慧型手機將具備能學習使用者行為的功能，例如邊走路邊滑手機和打字的習慣，及再也不必頻繁輸入密碼和主動進行身分驗證，以達到「連續性」(continuous) 使用者驗證的最終目標。不過在這個目標逐步實現前，廠商能否說服多數使用者購買新手機，仍有待觀察。

Gartner 認為，今年最吸引人的創新技術，將是以裝置生態系統為出發點，提供更個人化的智慧型手機體驗。即智慧型手機將能和更多新型裝置互動，例如家庭、辦公室或是移動中所使用的各種感測器和智慧物件。



Gartner 指出，智慧型手機上的人工智慧應用已經不是新話題，但近來用途更為先進，包括人臉和物件辨識，還有蘋果 (Apple) 的 Siri、亞馬遜 (Amazon) 的 Alexa 等虛擬個人助理 (VPA)。Gartner 預測，由人工智慧所提供的先進功能，將成為智慧型手機廠商重要的產品差異化特色。



人工智慧在智慧型手機的應用在 2022 年將會大幅增加，不過未來兩年內大部分機種仍只會採用單一的人工智慧功能或技術。2022 年智慧型手機當中將有 80% 內建人工智慧功能；先進人工智慧也可能用來提升擴增實境 (AR) 體驗，Google 預期在 2018 年 12 月，幾乎所有採用 Android 系統的新手機都將具備擴增實境功能，也將帶動新體驗及個人化功能更加普及。

Gartner 表示，高通 (Qualcomm) 公布第一款 5G 數據機晶片組已有一段時間，並在 2017 年 10 月完成首次行動裝置的 5G 連線測試。雖然高通的數據機體積已經小到可裝進智慧型手機裡，但離 5G 產品的商品化與正式推出還有一段距離。



2018 年預期將會針對 5G 數據機進行更多測試並重新加以設計，商業化的 5G 產品則將在 2019 年問世；Gartner 預估 2019 年 5G 智慧型手機出貨量將達到 900 萬支，2021 年將達 1.5 億支。