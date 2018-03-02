IDC報告顯示，去年第四季Apple Watch售出800萬台，位居行業第一

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的統計數據顯示，去年第四季 Apple Watch 售出 800 萬支，為行業第一。根據市場研究調查機構 IDC 最新研究顯示，隨著競爭對手們的相繼離開，來自同行的競爭越來越少，蘋果公司推出的智慧手錶 Apple Watch 正在慢慢壟斷智慧穿戴市場。



週四一份由 IDC 分析師公布的報告顯示，在 2017 年假期購物季期間共計售出了 3.790 萬付智慧穿戴設備，較 2016 年同期增長 8%。其中，蘋果售出了 800 萬付智慧穿戴設備，首次以 21% 的市場占有率成為了銷量第一的品牌，較 2016 年同期增長 57.5%。



不過，整體來說，如今智慧穿戴設備市場的出貨量增速在開始放緩。根據 IDC 提供的數據說明，2015 到 2016 年間智慧穿戴設備出貨量增長了 27.3%，而 2016 到 2017 年的出貨量增長率則只有 10.3%。



IDC 在報告中指出，市場占有率僅次於蘋果的 Fitbit 在去年第四季度的出貨量僅 540 萬台，較上年同期減少了 110 萬台。



據 IDC 智慧穿戴設備團隊研究主管雷蒙 · 拉馬斯 (Ramon Llamas) 表示，智慧穿戴設備市場出貨量出現下滑的主要原因是很多公司開始認輸並退出此市場。



在過去幾年間，英特爾、諾基亞、Pebble、愛迪達、TomTom、和 Jawbone 都曾傳出減產甚至關閉可穿戴設備部門的消息。與此同時，蘋果、Garmin、和來自中國的廠商小米、華為則在繼續他們的可穿戴設備業務。



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