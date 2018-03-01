市值1兆美元競賽 蘋果蘋先 谷歌居次 中段班也不少

1 兆元有多大？就是一後面有 12 個零。

在目前的美國企業中，至少有一家美國科技鉅子很快就會成為市值跨越 1 兆美元門檻的標竿企業。所謂至少有一家，也就是說，參加競賽的不止一家。

即使目前最可能達標的蘋果 (Apple) (AAPL-US) 衝過終點線搶下第一，可能很快就會有公司隨後跟上。蘋果的競爭對手 Alphabet(GOOG-US) 的市值目前也接近 8000 億美元。

蘋果目前處於領先地位。由於對新 iPhone 的強勁需求，該公司現在的市值約為 9100 億美元。只需要再漲 10%，市值就能達到 1 兆美元。

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 和微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 也緊追蘋果和谷歌。這兩家以西雅圖為總部的科技巨頭市值都超過 7300 億美元。

且這兩家公司似乎擁有比蘋果和谷歌更強勁的動能，它們今年股價上漲約 6%。

事實上，GBH Insights 分析師 Daniel Ives 在報告中寫道，他認為亞馬遜可能在 12 至 18 個月內市值突破 1 兆美元。

亞馬遜股價今年來飆升了 30%，得益於其核心電子商務業務的顯著增長，以及去年收購全食超市 (Whole Foods) 和其 AWS 雲端部門的實力所帶來的收益。

微軟也從雲端業務的增長中受益。該股今年上漲 11%，並且離歷史新高紀錄不遠。

如果這 4 家最大的科技公司都很快就達到了 1 兆美元的里程碑，他們很快就會發現吾道不孤，馬上會有其他科技巨頭加入，包括一家老招牌的學院派企業。

臉書 (Facebook) (FB-US)、中國電子商務巨頭阿里巴巴 (Alibaba) (BABA-US) 以及中國遊戲和社交網路大亨騰訊 (Tencent) (0700-HK) 目前市值都差不多在 5000 億美元左右；巴菲特的波克夏控股公司 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 也一樣。

不過，如果放眼全球，也有可能這些科技龍頭企業都不會成為第一個達到神奇的兆元市值公司。

這是因為石油巨頭沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Aramco) 希望在今年的某個時點掛牌上市，它的市值有多大？

市場估計有 1.5 兆到 2 兆美元。